Sommerlig varme på vej: Temperaturer nærmer sig 30 grader

Efter en periode med blandet vejr venter danskerne en sommerlig weekend med temperaturer op til 28 grader. Dog følger risiko for regn og torden med den varme luft fra syd.

Sommeren begynder for alvor at vise sig i vejrudsigterne, og efter en periode med mere blandet vejr kan mange danskere se frem til højere temperaturer.

De kommende dage bevæger varmere luft sig op over landet fra syd, og det betyder, at solen får bedre fat flere steder. Allerede fra torsdag stiger temperaturerne, og frem mod weekenden kan det blive næsten sommerligt varmt. Dermed nærmer Danmark sig de 30 grader, men varmen kommer ikke alene. Den fugtige luft øger nemlig også risikoen for regn og tordenbyger.

Når den varme luft strømmer op over landet, møder den den noget køligere luft, hvilket skaber ustabilitet og dermed byger. Især i de østlige egne kan der være risiko for tordenbyger allerede torsdag eftermiddag, hvor temperaturen lokalt kan nå op omkring 25 grader. Onsdag begynder med nogen sol flere steder, men i løbet af dagen trækker skyer ind vestfra. Senere på eftermiddagen og aftenen følger regn, når en varmfront passerer landet.

Det giver torsdag et vejrbillede, hvor dagen først kan begynde skyet, særligt mod øst, men efterhånden klarer det op med tørvejr og en del sol. Temperaturerne torsdag ventes at ligge mellem 15 og 23 grader, dog køligere ved kyster med pålandsvind. Torden kan følge med den varme luft, når den ankommer. Det varmeste vejr ventes lørdag.

Her melder DMI om temperaturer mellem 23 og 28 grader, mens kystområder med vind fra havet får det noget køligere. Men sommerfornemmelserne kan blive afbrudt. I takt med at den varme og fugtige luft breder sig over landet, stiger risikoen for spredte regn- og tordenbyger. Fredag aften og natten til lørdag kan der allerede komme byger flere steder, og lørdag kan torden igen blive en del af vejrbilledet.

Det betyder, at selvom temperaturen er høj, kan der være pludselige skift med kraftig regn og torden. Søndag ser dog mere stabil ud. Her ventes tørt vejr med nogen eller en del sol, mens temperaturen falder en smule til mellem 18 og 23 grader. Dermed bliver weekenden lun og flere steder sommerlig, men især lørdag bør man holde øje med himlen, hvis planerne foregår udendørs.

Set i et længere perspektiv er det ikke usædvanligt med sådanne vejrsystemer i juni, men den præcise placering af bygerne er svær at forudsige i god tid. DMI anbefaler, at man holder sig opdateret via deres hjemmeside eller app, især hvis man skal udendørs. For dem der planlægger havearbejde eller strandture, er det en god idé at have en plan B, hvis tordenbygerne skulle komme.

Generelt set byder weekenden på en blanding af sol og varme, men med risiko for lokale uvejr. Når først den varme luft er på plads, kan man forvente, at temperaturen holder sig relativt høj også i den efterfølgende uge, men DMI vil følge udviklingen nøje. Samlet set tegner der sig et billede af en sommerlig weekend, hvor man kan glæde sig over varmen, men samtidig være forberedt på ustadighed.

Det er en god påmindelse om at tage hensyn til vejret, når man planlægger udendørs aktiviteter, og at nyde solen, mens den er der. Selvom tordenbygerne kan være ubelejelige, er de ofte kortvarige, og efter dem kommer solen typisk frem igen. Så med den rette indstilling kan man få en dejlig weekend i sommervarmen





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