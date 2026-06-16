Sommerhusudlejning: Pas på, hvad du viser online

GF Forsikrings nye tal og ekspert advarer sommerhusudlejere mod at vise for meget i annoncer. Få indsigt i, hvordan billeder af dyrt inventar kan tiltrække tyve, og hvordan du beskytter dit sommerhus ved at vurdere, hvilke oplysninger du deler offentligt.

Sommerferien nærmer sig, og det er ikke kun traditionelle feriegæster, der har fokus på det danske sommerhusmarked. Nye data fra GF Forsikring viser en stigende interesse fra bredere grupper i at leje sommerhuse.

Martin Rundager, direktør for Skadehjælp under GF Forsikring, udtaler, at de fleste lejer startede deres søgning online, hvor de gennemgår utallige annoncer. Han understreger vigtigheden af, at sommerhuse præsenteres tiltalende, men også at udlejere er opmærksomme på, at ubudne besøgende - potentielt tyve - også kan se på annoncerne. På trods af en landskurve med faldende sommerhusindbrud, påpeger Rundager en klar sammenhæng mellem tyveri og annoncer, der viser dyrt inventar som fjernsyn, elektronik og fritidsudstyr.

Sådanne billeder kan give kriminelle et indblik i, hvad der er af værdifulde genstande, og potentielle indgangs- og udgangspunkter. Han anbefaler derfor, at udlejere fjerner eller skjuler værdifulde ejendele, før annoncen lægges online. Det er avgørende at overveje, hvilke oplysninger og billeder man deler offentligt, når man lejer ud sit sommerhus, for at undgå at blive et let mål for indbrud





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sommerhus Udlejning Indbrud Forsikring Beskyttelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tingbjerg-eksperimentet: Ny forskning viser succes med blandning af bydelI artikler med mærkatet 'Ny forskning viser' undersøger vores journalister nye videnskabelige nybrud med kritisk og uafhængig tilgang. Historien om Tingbjerg bærer på markante succeser, hvis man spørger forskere, der har fulgt udviklingen tæt. Syv etnisk danske familier fra middelklassen flyttede ind i nye rækkehuse for at gøre den tidligere 'ghettoliste'-belastede bydel mere blandet, skabte debat og blandt oprindelige beboere, men viser også positive resultater ifølge uafhængige kilder.

Read more »

Lad cyklen stå, når promillen er høj- Pas godt på dit kloge hoved. Tillykke med huen. Sådan lyder det budskab, som 40.000 studenter landet over modtager på et postkort fra Rådet for Sikker Trafik sammen med deres studenterhuer. Postkortet er en del af en kampagne, der også byder på store plakater i udvalgte byer, blandt andet Herning. Rådet for Si...

Read more »

Politik-professionelle truer demokratiet, viser ny bogBorgerne og de ikke-folkevalgte politik-professionelle har meget forskellige holdninger til vigtige politiske spørgsmål. Dette skaber et demokratisk underskud og en følelse af manglende repræsentation.

Read more »

Renhed gør en forskel: Nyt studie viser, at beskidte affaldsrum øger forkert affaldssorteringNye forskningsresultater fra Skandinavien påviser, at følelser som afsky spiller en afgørende rolle for, om folk bruger affaldsrum korrekt. En blanding af fysiske eksperimenter og online-cit undersøgelser viser, at rene og velholdte affaldsstationer reduucerer mængden af forkert bortskaffet affald, mens beskidte faciliteter frister til hverken at bruge eller skille affald ordentligt. Dette har store implikationer for kommuneplanlægning og bæredygtig affaldshåndtering i udsatte boligområder.

Read more »