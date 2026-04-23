Sommerferien trues af stigende priser og aflysninger – her er eksperternes råd

Stigende brændstofpriser og global usikkerhed skaber udfordringer for flytrafikken og kan påvirke sommerferien for mange danskere. Få eksperternes råd til at sikre din rejse.

DMI melder om temperaturer tæt på 20 grader, men et markant vejrskifte er på vej. Denne sommer står dog i skyggen af stigende brændstofpriser og global usikkerhed, hvilket skaber bekymring i flytrafikken.

Energiprisernes stigning har allerede resulteret i aflysninger af tusindvis af flyafgange hos selskaber som SAS og Lufthansa, og rejsebureauer som Bravo Tours forudser ekstraomkostninger for rejsende. Situationen er kompleks, og selvom der ikke er grund til panik for alle, tegner der sig et mere nuanceret billede, især for dem der planlægger rejser til fjerne destinationer. Den norske luftfartsanalytiker Hans Jørgen Elnæs forsikrer dog, at der ikke er grund til overdreven bekymring for rejser inden for Europa.

Han understreger, at sommerperioden er afgørende for flyselskabernes økonomi, og at de vil gøre alt for at opretholde driften. Dog advarer han om udfordringer for rejsende med planer om længere og mere eksotiske destinationer. Færre afgange og reduceret konkurrence på visse ruter øger risikoen for aflysninger og uventede ændringer i rejseplanerne. Særligt Sydøstasien og visse lande i Afrika nævnes som områder, hvor rejsende bør være opmærksomme på potentielle problemer.

Elnæs påpeger, at disse regioner er mere sårbare over for de globale økonomiske udfordringer, og at det kan påvirke flyforbindelserne. Derudover er der en klar tendens til stigende billetpriser som følge af de høje brændstofomkostninger, og udsigten til billigere flybilletter er i øjeblikket begrænset. Dette betyder, at rejsende skal være forberedte på at betale mere for deres sommerferie. Eksperterne anbefaler derfor, at man planlægger sin sommerferie i god tid for at sikre sig mod uforudsete ekstraregninger.

Fleksibilitet er også nøgleordet i denne situation. Rejsende bør være åbne for alternative ruter, afrejsedatoer eller destinationer for at minimere risikoen for aflysninger og prisstigninger. For mange danskere vil sommerens rejser derfor kræve en balance mellem omhyggelig planlægning og evnen til at tilpasse sig ændrede omstændigheder. Globale forhold sætter i høj grad rammerne for ferieplanerne, og det er vigtigt at være realistisk omkring de udfordringer, der kan opstå.

Det er også en god idé at holde sig opdateret om udviklingen i flytrafikken og brændstofpriserne for at kunne træffe informerede beslutninger. Rejseforsikringer med dækning for aflysninger og forsinkelser kan også være en god investering i disse usikre tider. Samlet set er det vigtigt at være proaktiv og forberedt for at sikre en så problemfri sommerferie som muligt





