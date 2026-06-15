Sommerferie advarsel, sportssejre og nye ejendomsvurderinger: Ugens vigtigste nyheder

Dyrenes Beskyttelse advarer mod affald i naturen, danske stjerner triumferer i NHL og Champions League, og regeringen foreslår ændringer i ejendomsvurderingerne.

Forud for sommerferieperioden advarer Dyrenes Beskyttelse om de store konsekvenser, efterladt affald kan have for dyr. Foreningen påpeger, at dyr tiltrækkes af lugten af madaffald og risikerer at blive viklet ind i eller sidde fast i skrald, hvilket ofte fører til en langsom og smertefuld død.

Sidste år håndterede organisationens beredskab 541 sager om dyr, der kom til skade i affald, herunder måger med næbbet klemt fast i øldåser og ræve med hovedet fanget i plastikflasker. Biolog Peter Gravlund Nielsen understreger, at det er afgørende at tage sit affald med hjem og sikre, at naturen forbliver ren for dyrenes skyld. I sportsverdenen har danske stjerner markeret sig markant. Carolina Hurricanes vandt natten til mandag NHL-mesterskabet efter en 3-0 sejr over Vegas Golden Knights i sjette finalekamp.

Nikolaj Ehlers var på isen for Carolina, mens målmand Frederik Andersen, der stammer fra Herning, fulgte kampen fra bænken, da Brandon Bussi vogtede målet. Andersen har dog været førstevalg gennem det meste af sæsonen og har en stor andel i triumfen. I håndboldverdenen måtte Mathias Gidsel og Füchse Berlin se sig slået af Barcelona i Champions League-finalen med 37-34. Den danske stjerne blev turneringens topscorer, men måtte kigge langt efter trofæet.

Barcelonas målmand Emil Nielsen leverede en præstation af en anden verden og blev hyldet som afgørende for sejren. Nielsen skifter til den ungarske klub Veszprém til sommer og slutter dermed sin Barcelona-tid med et mesterskab. På skatteområdet har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt (M) fremlagt et lovforslag, der skal droppe de ordinære ejendomsvurderinger i 2026 og 2027 på grund af forsinkelser i Vurderingsstyrelsen. I stedet vil vurderingerne baseres på 2022- og 2023-niveauer, reguleret med den gennemsnitlige prisstigning i området.

Ministeren siger, at forslaget skaber ro om boligskatten og mindsker risikoen for store restskatter for familier. Samtidig er asylcentret på den tidligere sygehusgrund i Holstebro ved at lukke, da området skal omdannes til en ny bydel. Centret, der blev oprettet efter Ruslands invasion af Ukraine, har skilt sig ud fra andre centre i regionen. Derudover viser en ny undersøgelse, at danskernes tryghedsscore er på det laveste niveau nogensinde, delt med 2024 og 2025, hvilket vækker bekymring.

Trafikalt er der spærringer på Silkeborgmotorvejen i begge retninger på grund af vejvedligeholdelse, hvilket påvirker strækningen mellem Silkeborg Ø og rastepladsen Kalbygård skov. I Vesthimmerland kritiserer forældre til en datter med selvmordstanker kommunen for at afbryde hjælpen. Disse historier tegner et billede af en uge med både triumfer og udfordringer, hvor naturen, sporten og samfundet står centralt





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dyrenes Beskyttelse NHL Champions League Håndbold Ejendomsvurderinger Skat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

11-årig tjente selv penge til læsekursus - nu har han også skaffet penge til efterskoleDet var ikke kun en sommerferie-dille, da 11-årige Magnus Lange Andersen for to år siden kastede sig over at bygge fuglehuse med et helt særligt formål.

Read more »

USA forbereder næste fodbold-VM i kølvandet på 32 års tryghedMed Mexico og Canada som værter vil verdens største sport, fodbold, ankomme til USA igen, hvor de statslige stadioner bliver brugt, men kritikerne klager over usikkerhed og kulturel erindring. Samtidig genereres debat om 1.) amerikansk kærlighed til sport 2.) patriotisk tillid 3.) brug af stadioner 4.) medfødte forbehold 5.) børns hovedstød og demens, som DBU reagerer på.

Read more »

Uheld, brand, sport og lokale begivenheder i Midt- og VestjyllandOversigt over begivenheder i Midt- og Vestjylland: Vejrudsigt, færdselsuheld, brand i Holstebro, godt år for slagteri, debat om landbrug, ung traktorsamler, genoprettelsesproces for tidlig kriminel, bekymring om cykelløb og et barnebesøg samt håndboldsejr.

Read more »

Jan ankom til drama i anlæggetJan Johansen blev i fredags mødt af et trist syn, da han som kredsformand for Dyrenes Beskyttelse i Struer ankom til en opgave i anlægget.

Read more »