Sommerdæk er sikre ved over 7 grader, selv i regnvejr

Eksperter fra Continental opfordrer bilister til ikke at vente på stabilt forårsvejr, før de skifter til sommerdæk. Allerede ved temperaturer over 7 grader er sommerdæk det sikreste valg, også på våde veje.

Det danske forår byder traditionelt på en cocktail af vejrforhold. Solskinsklare dage kan hurtigt afløses af pludselige regnskyl, og temperaturerne kan svinge markant fra morgen til aften. Dette omskiftelige klima kan skabe usikkerhed hos mange bilister, især når det kommer til valget af dæk. Nogle tøver med at skifte fra vinterdæk til sommerdæk , frygtende at vejret pludselig kan vende tilbage til frostvejr.

Men ifølge tekniske eksperter hos den anerkendte dækproducent Continental, som står for leveringen af dæk til mere end hver tredje nye bil i Europa, er der ingen grund til at lade sig diktere af vejrudsigten alene. Deres klare budskab er, at så snart temperaturen stabiliserer sig over 7 grader, er sommerdæk det absolut sikreste valg for din bil – uanset om vejen er tør eller våd.

Mange bilister har en udbredt misforståelse om, at vinterdæk altid tilbyder det bedste greb på våde veje. Denne opfattelse holder dog ikke vand, når forårstemperaturerne begynder at stige. Georg Nielsen, administrerende direktør for Continental Tires Danmark A/S, forklarer, at dette skyldes dækkenes konstruktion og gummiblanding. Mens vinterdæk er designet til at bevare en vis fleksibilitet i koldt vejr, bliver de blødere og mindre stabile ved højere temperaturer. Dette kan potentielt føre til nedsat stabilitet og en markant længere bremselængde, hvilket er alt andet end ideelt i en potentiel nødsituation.

Sommerdæk derimod er specielt udviklet med mønstre og gummiblandinger, der effektivt kan håndtere vand på vejbanen. Deres design sikrer en optimal vandafledning og et solidt greb på asfalten, hvilket resulterer i en mere kontrolleret kørsel, selv under kraftig regn. Ved temperaturer over 7 grader mister vinterdæk deres primære fordel og bliver tværtimod en sikkerhedsrisiko på grund af deres blødere sammensætning. Dette understreger vigtigheden af at tilpasse dækkene til de reelle temperaturforhold, man kører under, og ikke bekymre sig unødigt om midlertidige vejrudsving.

Foråret er desuden kendetegnet ved, at den samme køretur kan byde på en bred vifte af vejrforhold. Det er ikke usædvanligt at opleve solskin, pludselige regnbyger og køligere temperaturer inden for få timer eller endda på samme dag. Disse dynamiske vejforhold stiller naturligvis krav til bilens dæk. Ifølge Georg Nielsen er det afgørende at vælge dæk, der er tilpasset de temperaturer, man rent faktisk forventer at køre i, frem for at lade sig styre af frygten for et potentielt, men sjældent, tilbagevendende koldt vejr.

Når du foretager dækskiftet til sommerdæk, er det ligeledes en gylden mulighed for at efterse dækkene grundigt. Continental anbefaler stærkt at kontrollere dæktrykket og justere det i overensstemmelse med både dækkets og bilens specifikke anbefalinger. Et korrekt dæktryk er essentielt for optimal performance, sikkerhed og brændstoføkonomi. Samtidig er det vigtigt at inspicere dækkenes generelle tilstand. Opdager du eventuelle skader som revner, buler eller uregelmæssig slitage, bør du altid lade en professionel fagmand vurdere dækkenes sikkerhed og eventuelt udskifte dem for at sikre din egen og andres trafiksikkerhed. Ignorer aldrig tegn på beskadigelse, da det kan have alvorlige konsekvenser.





