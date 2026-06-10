Somalisk dommer nægtet indrejse til VM i USA, møder af helt i hjemlandet

Den somaliske topdommer Omar Artan blev afvist i Miamis lufthavn trods gyldigt visum og får nu en storslået modtagelse i Somalia, hvor han lover at deltage i næste VM.

Den somaliske fodbolddommer Omar Artan , som skulle have dømt ved det kommende VM i fodbold i USA , blev nægtet indrejse til trods for at have et gyldigt visum ifølge det somaliske sportsministerium.

Denne afvisning er i tråd med det amerikanske indrejseforbud for borgerne fra en række lande, herunder Somalia. Myndighederne i USA har kun refereret til "bekymringer vedrørende sikkerhedstjek" uden at uddybe yderligere. Mandag blev Artan afvist i Miamis lufthavn, og onsdag vendte han tilbage til Somalias hovedstad, Mogadishu, hvor han modtog en varm og stortudtalt heltemodtagelse. Bureau for store tilhængere og embedsmænd ventede ham ved lufthavnen, og hundredvis af personer viftede med det somaliske flag.

Artan takkede den somaliske regering og befolkningen for deres støtte og tilføjede, at han lover at deltage i næste verdensmesterskab, hvis det er Guds vilje. Han opfordrede den somaliske offentlighed til at finde trøst i situationen og bevare tilliden. Omar Artan anses for at være en af Afrikas bedste dommere og blev i 2025 kåret til kontinentets bedste mandlige dommer.

Han skulle have været den første somaliske dommer nogensinde til at dømme ved et VM, hvilket gjorde denne afvisning til en særligt bitter udfald for ham og det somaliske sportsfællesskab





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