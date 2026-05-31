Solskin skifter til regn: Op mod halv måneds nedbør på vej

Den solrige periode er ved at være slut. Næste uge kan nogle steder få op mod 40 millimeter regn - næsten halvdelen af normalen for juni. Temperaturen holder sig dog lun mellem 15 og 22 grader.

De seneste uger har danskerne nydt masser af solskin og temperaturer, der har fået mange til at tro, at sommeren endelig er på sit højeste.

Men nu ser vejret ud til at tage en markant drejning. Meteorologerne melder om, at den stabile og tørre periode snart er slut, og at vi i den kommende uge kan forvente en ganske anderledes vejrtype. Allerede i dag er flere skyer begyndt at dukke op på himlen, men det er først fra tirsdag og onsdag, at skiftet for alvor slår igennem.

Ifølge Thor Hartz fra DMI vil der i løbet af næste uge komme perioder med regn, som breder sig ind over landet - og det kan blive ganske voldsomt. De aktuelle prognoser peger nemlig på, at der i løbet af ugen stedvis kan falde mellem 30 og 40 millimeter regn. Til sammenligning falder der i gennemsnit 64 millimeter nedbør i hele juni måned, hvilket betyder, at sommerens første uge alene kan levere omkring halvdelen af månedens normale regnmængde.

Det er dog vigtigt at understrege, at der kan være store forskelle på landsplan. Nogle områder vil måske kun få op til ti millimeter regn, mens andre bliver ramt af de store mængder. Hvor regnen præcist falder, og hvor meget det bliver, er meteorologerne endnu usikre på, men prognoserne bliver mere præcise, jo tættere vi kommer på. Selvom regn og skyer ser ud til at dominere næste uge, er der dog også gode nyheder.

Temperaturen forbliver lun og vil ifølge Thor Hartz overordnet set ligge mellem 15 og 22 grader. Det betyder, at vi stadig kan nyde milde sommerdage, selvom solen ikke skinner hele tiden. Det er typisk for dansk sommervejr, at der veksles mellem sol og regn, og denne uge bliver ingen undtagelse. Meteorologen påpeger, at den kommende regn faktisk er tiltrængt for naturen, da maj og starten af juni har været usædvanlig tørre i store dele af landet.

Regnen vil derfor være velkommen for planter og afgrøder, men kan også betyde, at man bør indstille sig på at inddrage paraplyen, hvis man har planer om udendørs aktiviteter. For dem der har set frem til en solrig start på sommerferien, kan det være en god idé at holde sig opdateret på de seneste prognoser. Skyerne vil allerede fra søndag begynde at dukke op, og regnen ventes at fortsætte med mellemrum gennem hele næste uge.

Der er dog stadig mulighed for solglætter, især i de områder der får mindst regn. Samlet set bliver det altså en uge med blandet vejr, men hvor varmen holder ved. Så husk at nyde de tørre stunder, og forbered dig på lidt af hvert - både sol og regn - i den kommende tid.

Vejret i Danmark er som bekendt aldrig til at forudsige fuldstændigt, men det står klart, at vi skal indstille os på en mere våd fase efter de mange solskinstimer





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vejret Regn Danmark Sommer Prognose

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elbilmarkedet sprudler: Ny platform guide til dit næste køb med AITo unge iværksættere har udviklet bilmo.dk, en AI-drevet platform, der hjælper bilkøbere med at navigere i det komplekse elbilmarked. Gennem en række valg får brugerne personlige anbefalinger og anmeldelser. Løsningen demonstrerer, hvordan kunstig intelligens kan gøre store teknologiske valg mere håndterbare uden tidligere IT-erfaring.

Read more »

Sol skin skifter karakter: Dis, tåge og blæsende vejr på vejEfter en periode med solskin og varme temperaturer, ændrer vejret karakter fra lørdag og frem. Der forventes dis og tåge, der breder sig fra Jylland til resten af landet, samt blæsende vind. Temperaturen vil dog forblive forholdsvis stabil med omkring 20 grader på dele af Sjælland, Fyn og Sønderjylland, mens Vestjylland bliver lidt køligere. Der er kun enkelte regndråber i weekenden, men en markant vådere periode starter i begyndelsen af næste uge.

Read more »

Priser i København: Hvad er næste hippe område?Der er stadig store forskelle på, hvor attraktivt og dyrt det er at bo i forskellige postnumre, sogne og kommuner i hovedstaden. I nogle områder er priserne meget lavere end i andre, og det kan være svært for beboerne at forstå, hvorfor der ikke er flere af de kulturelle tilbud, der kan gøre et område til et attraktivt sted at bo.

Read more »

Det sidste bjerg før det næsteHjertets Bjerge – Giro d'Italia. Jonas Vingegaards afsluttende bjergsejr i dette års Giro d'Italia var ikke en reprise af de forrige, men en understregning af netop det, der gør ham enestående. Hans evne til at være bedst, når de andre har det værst.

Read more »