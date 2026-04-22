Solcellepaneler styrtede ned fra Frederiksberg-bygning – fejl under montering er årsagen

Tre solcellepaneler løsnede sig fra en otte etagers bygning på Frederiksberg anden påskedag og ramte en parkeret bil. Fejl under monteringen er den sandsynlige årsag, og hændelsen rejser spørgsmål om kvalitetssikringen af solcelleanlæg.

Solcelleanlæg på Frederiksberg fejlede dramatisk anden påskedag, da tre store solcellepaneler løsnede sig fra taget af en otte etagers boligblok og faldt ned. Panelerne ramte blandt andet en parkeret bil, heldigvis uden at forårsage personskade.

Hændelsen rejser alvorlige spørgsmål om kvalitetssikringen og monteringen af solcelleanlæg, samt den generelle økonomiske bæredygtighed i visse 'grønne' projekter. Boligforeningen, som har investeret i solceller på flere af sine bygninger, oplevede altså et uheld, der potentielt kunne have haft katastrofale følger. Ifølge indledende undersøgelser skyldes fejlen millimeter-små afvigelser i det system, der bruges til at fastgøre panelerne – et såkaldt ilægningssystem.

Leverandøren, Solar Polaris, forklarer, at fastgørelsen er baseret på en meget snæver tolerance, og selv små afvigelser kan føre til, at panelerne løsner sig. Problemet forstærkes af en konstruktionsfejl, hvor et svigt i én komponent kan udløse en dominoeffekt, der får flere paneler til at falde. Dette understreger vigtigheden af grundige beregninger og robuste designs, når man implementerer solcelleanlæg på bygninger.

Det er afgørende at sikre, at alle komponenter er kompatible og kan modstå de belastninger, de udsættes for, især i et dansk klima med vind og vejr. Den manglende robusthed i dette tilfælde har resulteret i en farlig situation og et potentielt dyrt efterspil. Hændelsen på Frederiksberg er ikke blot en lokal problemstilling, men rejser bredere spørgsmål om den grønne omstilling og de økonomiske konsekvenser af fejlslagne projekter.

Kritikere peger på, at mange 'grønne' initiativer, herunder solcelleanlæg, ofte er baseret på optimistiske beregninger og manglende realistisk vurdering af levetidsomkostninger og potentielle fejl. I dette tilfælde antydes det, at anlægget, selv før uheldet, aldrig ville have genereret et økonomisk overskud i sin levetid. Dette kan skade tilliden til den grønne omstilling og gøre det sværere at opnå bred opbakning til fremtidige projekter.

Det er essentielt, at der fokuseres på kvalitet, holdbarhed og realistiske økonomiske vurderinger, når man investerer i grøn teknologi. Derudover er det vigtigt at have klare ansvarsforhold og effektive tilsynsordninger for at sikre, at solcelleanlæg og andre grønne installationer er sikre og fungerer efter hensigten. Den aktuelle situation understreger behovet for en kritisk gennemgang af standarder og procedurer for montering og vedligeholdelse af solcelleanlæg i Danmark.

Boligforeningen står nu over for opgaven med at genmontere solpanelerne i nye, forhåbentlig mere robuste, monteringsrammer. Dette vil medføre yderligere omkostninger og forsinkelser, og det er tvivlsomt, om projektet nogensinde vil blive økonomisk rentabelt. Det er et eksempel på, hvordan manglende kvalitetssikring og konstruktionsfejl kan underminere selv de mest velmenende initiativer inden for den grønne omstilling





