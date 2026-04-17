Sofie overvinder køreangst og tager det første skridt mod selvstændighed

Sofie Schou Jensen kæmper med køreangst, der har begrænset hendes mobilitet i årevis. Efter at have flyttet til et nyt område med længere afstande og færre offentlige transportmuligheder, beslutter hun sig for at tage kampen op. Med støtte fra en kørelærer og sin familie tager hun de første skridt mod at kunne køre bil selv, og overvinder gradvist sin frygt for at kunne navigere i sit nye liv og arbejde.

Sofie Schou Jensens åndedræt vidner om hendes indre kamp. Lange, kontrollerede udåndinger forsøger at holde angsten i skak, at forhindre endnu et angstanfald. “Du får lavet lidt ve-træning,” lyder det tørt fra kørelæreren ved siden af. Sofie sidder bag rattet for første gang i årevis. De sidste fem år har hun kun kørt bil én enkelt gang, og dengang overtog angsten, som hun lider af. Men nu er tiden inde til at konfrontere frygten.

“Bare det at snakke om at køre bil, kan få min hals til at snøre sig sammen. Det er blevet en stor ting for mig, desværre. Men jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved det,” forklarer Sofie Schou Jensen. Flytningen fra Aarhus til Ikast, kombineret med et nyt job i Holstebro, har gjort bilen uundgåelig. Familielivet kræver, at hun overvinder sin frygt. Vi har fået lov til at følge Sofie på hendes rejse mod at kunne køre selvstændigt til sit nye arbejde som journalist på TV MIDTVEST. Hendes første arbejdsdag blev en usædvanlig oplevelse. Selvom hun er 32 år, blev hun afleveret af sin mor og hentet af sin svigerfar. “Jeg kan simpelthen ikke køre selv som det er nu, det skal jeg ikke. Det er simpelthen for farligt,” betror hun sin mor på vej til jobbet. Den første måned på det nye job forsøger Sofie at undgå bilen så meget som muligt. To timers ekstra transporttid dagligt med offentlig transport og halve gåture til stationen efter en lang arbejdsdag er acceptabelt, hvis det betyder at undgå bilen. Dog bliver det hurtigt tydeligt, at livets gang i det midt- og vestjyske er anderledes end i Aarhus. Afstandene er større, og busforbindelserne færre, hvilket gør bilen til en nødvendighed snarere end en luksus for de fleste. For at nå sit mål har Sofie bestilt køretimer. Selvom det er en stor overvindelse at sætte sig bag rattet efter 2,5 års pause, tager kørelæreren, Niels Kayerød, det med ro. Sofie er langt fra enestående. “Jeg har haft rigtigt mange, som var bange for at køre bil, men langt de fleste er lykkes med at overvinde frygten,” forklarer han. En Megafon-undersøgelse fra for nogle år tilbage indikerer, at hver tiende voksne med kørekort undgår at køre bil, fordi de ikke bryder sig om det. Sofie stiller sig selv spørgsmålet: “Hvorfor føles det så frygteligt, når de andre biler skal køre forbi?” Kørelæreren forklarer: “Det er fordi, du er vant til at sidde herovre, og herovrefra er der jo god plads hen til dem.” På trods af ubehaget gennemfører Sofie en hel times kørsel. Hun havde ellers ikke troet, at hun ville komme ud at køre, men hun har nu taget det første vigtige skridt mod målet: at køre selv på arbejde. “Jeg gjorde det,” lyder det overvældet fra Sofie. “Jeg tror min mor bliver stolt af mig, og glad for at hun ikke skal køre mig til Holstebro.” En måned og flere køretimer senere bliver situationen uundgåelig. Logistikken tillader ikke længere, at hun undgår bilen. En onsdag formiddag leder hun efter bilnøglerne, som gemmer sig i en sko i entréen. “Det er sådan noget, som sker, når jeg bliver nervøs. Lige nu føler jeg både, at jeg skal kaste op og akut-prutte på samme tid.” Alligevel formår hun at komme ud i bilen og frem til arbejdet uden større udfordringer. Men hun giver sig ikke lov til at være fuldt ud stolt. “Det har været pinligt, og er pinligt. Jeg synes ikke, der er noget at være stolt over på den måde. Når rigtigt mange andre kan gøre det, så kan jeg jo også,” udtaler hun.





