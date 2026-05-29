Sofie Lindes smykker-mysterium: Hvor gemte hun sine diamanter?

Tv-værtinden Sofie Linde har i måneder ledt efter smykker, hun gemte før en Thailandrejse. Hun har nu bedt sine sociale medier om hjælp til at løse gåden, hvilket har udløst et stormløb af forslag og personlige historier.

Tv-værtinde Sofie Linde står over for et dagligt mysterium, der er blevet til en offentlig jægeragtigfred. Hun har i flere måneder forgæves ledt efter nogle personlige smykker, som hun gemte væk før en lang tur til Thailand i januar med sin familie.

Beslutningen om at skjule sine værdigenstande kom efter tidligere ubehagelige oplevelser med ubudne gæster, hvilket gør det til en følsom sag. Hendes søgning har hidtil været fornyede i de samme forventede steder, uden at finde de forsvundne diamanter. Hun husker tydeligt en intern dialog om, om valget af gemmested måske var for åbentbart. I en video på Instagram har hun derfor henvendt sig direkte til sine over 650.000 følgere og bedt om deres kreative hjælp.

Hun efterlyser innovative ideer til, hvor hun muligvis kan have gømt smykkerne, og jokerer samtidig med, at et program som "Spørg John" kunne have løst gåden. Hun åbner endda for mere utraditionelle eller overnaturlige metoder og inviterer eventuelle synske til at deltage. Opslaget har på kort tid genereret en storm af aktivitet.

Tusindvis af kommentarer er strømet ind med forslag til mulige gemmesteder, personlige anekdoter fra andre, der også har oplevet at være "for dygtige" til at finde deres egne ejendommeligheder, og en bred fantasi om forskellige skjulesteder. Denne hverdaglige gåde har således ustået en levende online diskussion





