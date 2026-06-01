Sofie Linde bryder sammen over følelsesladet dilemma på 'Hotel Romantik'

Tv-værten Sofie Linde åbner i en podcast om den hårde følelsesmæssige prøvelse, hun oplevede under en fest på 'Hotel Romantik' på Mallorca, hvor hun blev sat i et dilemma mellem fortrolighed og oprigtighed.

I det seneste afsnit af DR's ' Hotel Romantik ' var det tydeligt, at tv-vært inden Sofie Linde var dybt berørt. Hun har nu i en podcast forklaret, hvorfor hun brød sammen, og tårerne løb.

Dilemmaet opstod under en fest på hotellet på Mallorca, hvor to af deltagerne, kaldet Halli og Jena, begge følte, at der var problemer i den nyopbyggede relation mellem dem. Sofie Linde, der er venner med alle deltagerne og hepper på alle, blev sat i en ubehaglig situation, hvor hun måtte vurdere, om hun skulle bryde fortroligheden med den anden del og fortælle Halli sandheden om Jena's følelser.

Hun valgte til sidst at råde Halli til at gå hjem og sove på det, men dilemmaet ramte hende hårdt, og hun fortæller, at hun 'slet ikke kunne være i det'. Situationen minder hende om egne erfaringer med både hurtige forbindelser og pludselige behov for pause, hvilket gjorde det endnu mere vanskeligt at navigere i den følelsesmæssigt ladede situation som værtspar





