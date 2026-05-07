Sofie Gråbøl oplever igen international berømmelse med Kastanjemanden

Skuespilleren Sofie Gråbøl reflekterer over succesen med Netflix-serien Kastanjemanden og minder om sine absurde oplevelser fra Forbrydelsen og det britiske kongehus.

Sofie Gråbøl befinder sig i øjeblikket i en position, hvor hun igen mærker suset fra en massiv international succes. Hun er en af de centrale skikkelser i den ventede fortsættelse af Netflix -hittet Kastanjemanden , en serie der formåede at fange seere over hele kloden med sin mørke atmosfære og intense spænding.

Den nye sæson, som bærer den gådefulde undertitel Tælle til en, tælle til to, forventes at følge i fodsporene på den første sæson og bringe endnu flere seere ind i det dystre univers. For Gråbøl er det en oplevelse, der både er spændende og til tider absurd, da hun er bevidst om, at hendes præstationer bliver set og vurderet i lande, hun måske aldrig selv har besøgt.

Hun udtrykker en stærk tro på, at den nye fortælling vil nå bredt ud, primært fordi den er så utroligt flot og gennemført fortalt, hvilket er et kendetegn for den høje produktionsværdi, man ofte ser i moderne danske krimiserier. En interessant detalje ved Sofie Gråbøls forhold til sin berømmelse er hendes bevidste afstand til de sociale medier.

I en tid hvor næsten alle offentlige personer bruger platforme som Instagram eller X til at interagere med deres fans, har hun valgt en anden vej. Det betyder, at hun ikke direkte kan læse de tusindvis af reaktioner, der strømmer ind fra hele verden, når en ny serie lander på Netflix. Men selvom hun ikke navigerer i den digitale verden, mærker hun alligevel effekten af sin globale rækkevidde i det private liv.

Hun fortæller med et smil om, hvordan hendes børn og deres venner reagerer. Hvor en optræden på Det Kongelige Teater – som ellers er toppen af den danske scenekunst – bliver mødt med en vis ligegyldighed eller et simpelt okay, så udløser nyheden om hendes medvirken i Kastanjemanden en helt anden begejstring. Det understreger den enorme kulturelle magt, som streamingtjenesterne har fået, og hvordan popkulturen i dag ofte trumfer den traditionelle finkultur i den yngre generations øjne.

Denne oplevelse af international anerkendelse er dog ikke ny for hende. Hun kan stadig huske den enorme bølge, der ramte hende for cirka 15 år siden, da DR-serien Forbrydelsen blev et globalt fænomen. Dengang var det et vitterligt chok, og hun beskriver det som en proces, der tog lang tid at fordøje. Det var en tid, hvor begrebet Nordic Noir for alvor slog igennem, og danske skuespillere pludselig blev genkendt på gaden i udlandet.

En af de mest surrealistiske oplevelser fra denne periode fandt sted under optagelserne af den tredje sæson, hvor det britiske kongehus pludselig dukkede op på settet. Sofie Gråbøl mindes med en vis undren, hvordan det føltes at have daværende hertuginde Camilla, som i dag er dronning, stående ved monitoren med hørebøffer for at følge med i produktionen. Den kontrast mellem det stive, ceremonielle kongehus og den rå, beskidte virkelighed i en krimisæt var for hende selve definitionen på det absurde.

Når man ser på den danske film- og tv-industri i dag, mener Sofie Gråbøl, at der er sket en markant ændring i bevidstheden. Hvor det dengang føltes som et mirakel, at en dansk serie kunne blive et hit i udlandet, er det i dag blevet en naturlig del af landskabet. Danmark er blevet anerkendt som en nation med en ekstremt høj standard for skuespil og historiefortælling.

Hun peger på eksempler som Mads Mikkelsen, der nu arbejder på højeste internationale niveau med legender som Martin Scorsese, som bevis på denne udvikling. Der er kommet en stolthed og en accept af, at det danske talent kan konkurrere med de største i Hollywood og resten af verden.

For Gråbøl er det en spændende tid at være en del af, og hun ser med optimisme på, hvordan danske fortællinger fortsat kan krydse grænser og skabe forbindelse mellem mennesker på tværs af kulturer, uanset om det sker på en teaterscene i København eller via en skærm i New York eller Tokyo





