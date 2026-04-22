Socialpædagogernes Kredsformand Lene er gået bort

En dygtig og engageret fagforeningsmand, Lene, er afgået ved døden efter en langvarig kræftsygdom. Hendes bortgang er et stort tab for Socialpædagogerne og hendes familie.

Det er med stor sorg, vi meddeler, at Lene er gået bort efter en lang og udmattende kamp mod kræft en. Hendes bortgang er et enormt tab for os alle, og det er svært at acceptere, at hun ikke længere er blandt os.

Lene var en dedikeret og engageret fagforeningsmand, der brændte for at forbedre vilkårene for socialpædagoger. Hun var kredsformand i Socialpædagogerne Nordsjælland, da sygdommen ramte i sommeren 2025. I denne periode var kredsen midt i en sammenlægningsproces med Storkøbenhavn, et arbejde Lene førte an med stor vision og engagement, altid med fokus på medlemmernes behov og en fremtidig kreds Hovedstaden, hvor alle kunne føle sig repræsenteret.

Socialpædagogerne Hovedstaden blev stiftet på generalforsamlingen i november 2025, og på trods af sin sygdom blev Lene valgt som kredsnæstformand uden modstand. Selvom hun ikke kunne vende tilbage til det politiske arbejde, vil hun blive husket som en stærk og markant leder i Nordsjælland. Lenes vej til formandsposten var ikke forudbestemt, men en naturlig udvikling baseret på en lang karriere som tillidsrepræsentant og en solid faglig uddannelse.

Hun tiltrådte i 2019 med en ny energi og et smittende humør, og hun repræsenterede altid ordentlighed og retfærdighed. Lene var en dygtig kompromissøger, der altid søgte løsninger, hvor alle parter kunne føle sig hørt og respekteret. Denne tilgang gjorde hende til en værdsat samarbejdspartner og en solid støtte for tillidsvalgte og medlemmer i Kreds Nordsjælland.

Uden for arbejdet var Lene en passioneret sportsfan, der fulgte med i alt fra fodbold på Brøndby Stadion til tennis med idoler som Holger Rune og Novak Djokovic. Hun delte sine oplevelser med begejstring, og hendes beskrivelser af OL i Paris 2024 var så levende, at man følte, man selv havde været der. Lene var også et varmt og omsorgsfuldt familiemenneske, der fandt glæde og energi i samværet med sin familie.

Vores tanker går til Lenes mand, Jesper, og deres sønner, Lasse og Pelle, som har mistet en elsket hustru og mor. Vi vil savne Lenes sangglæde, hendes deltagelse i sociale arrangementer og hendes positive indstilling til livet. Selvom vi er knuste over hendes bortgang, vil vi ære hendes minde ved at fortsætte hendes arbejde for en stærk og retfærdig fagforening. Vi vil huske Lene som en inspirerende leder, en loyal kollega og en varmt medmenneske.

Hendes ånd vil fortsat være med os, når vi skal udvikle os og være en god fagforening for vores medlemmer.

