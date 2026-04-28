Socialdemokratisk politiker tjener rekordløn trods beskeden vælgeropbakning

Trine Birk Andersen, folketingsmedlem og regionsformand, modtager en månedsløn på over 230.000 kroner takket være et dobbeltmandat, hvilket rejser spørgsmål om reglerne for politikeres lønninger og dobbeltroller.

En relativt ukendt politiker, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet , har på kort tid opnået en bemærkelsesværdig position på løn stigen i dansk politik. Selvom hendes navn måske ikke er bredt kendt, og hendes valgresultat ikke var overvældende, modtager hun nu en måneds løn , der overgår mange af landets mest fremtrædende politikere.

Hemmeligheden bag denne usædvanlige indkomst ligger i et såkaldt dobbeltmandat – en kombination af to betydningsfulde politiske poster. Andersen er nemlig både nyvalgt medlem af Folketinget og samtidig formand for Region Sjælland. Denne kombination giver hende ret til at modtage løn fra begge positioner i en begrænset periode. Den samlede månedsløn når op på omkring 232.000 kroner, hvilket svarer til cirka 2,8 millioner kroner årligt.

Dette placerer hende i toppen af lønmodtagerne blandt landets politikere. Sagen er særligt interessant, fordi Socialdemokratiets eget bagland så sent som i 2024 afviste et forslag om at tillade denne type dobbeltroller. På trods af denne modstand har Trine Birk Andersen modtaget en midlertidig dispensation, der giver hende mulighed for at beholde begge poster og dermed den høje indkomst. Denne dispensation gælder indtil årsskiftet, hvor regionsstrukturen ændres, og Region Sjælland integreres i den nye Region Østdanmark.

Det er vigtigt at bemærke, at Andersen ikke er alene om at drage fordel af en lukrativ dobbeltrolle. Hendes partifælle, Anders Kühnau, kombinerer ligeledes et folketingsmandat med en regional post, hvilket også resulterer i en betydelig indkomst. Denne situation rejser spørgsmål om retfærdighed og gennemsigtighed i forhold til politikeres lønninger og potentielle interessekonflikter.

Et bemærkelsesværdigt aspekt af sagen er, at både Trine Birk Andersen og Anders Kühnau blev valgt ind i Folketinget med relativt få personlige stemmer i deres respektive storkredse. Dette skaber en skarp kontrast mellem den begrænsede vælgeropbakning og den høje indkomst, de nu modtager. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt politikere med begrænset legitimitet bør have adgang til så lukrative kombinationer af poster.

Kritikere argumenterer for, at det kan underminere tilliden til demokratiet og skabe en opfattelse af, at politik er en vej til personlig berigelse. Sagen har allerede sat gang i en debat om, hvorvidt reglerne for dobbeltmandater bør strammes, eller om de nuværende undtagelser er ved at blive normen. Venstre har allerede presset på for en ændring og kræver en magtfuld post, hvis Mette Frederiksen skal kunne fortsætte som statsminister.

De mener, at denne sag illustrerer et behov for større ansvarlighed og gennemsigtighed i dansk politik. Debatten forventes at fortsætte i de kommende uger og måneder, og det er sandsynligt, at den vil have indflydelse på fremtidige regler for politikeres lønninger og dobbeltmandater





