Socialdemokratisk dobbeltmandat: Undtagelse skaber tålmodighed og politisk balance i Midtjylland

Anders Kühnau (S) får dispensation til at beholde sin plads i Regionsrådet Midtjylland trods valget til Folketinget, hvilket udskyder Lars Stampes indtræden. Sagen belyser partiets interne regler og vigtigheden af forhandlinger med praktiserende læger.

Socialdemokratiet har normalt en klar holdning til deres medlemmers repræsentation: Man kan ikke sidde valgt et andet sted end ét. Denne regel skulle have betydet, at Anders Kühnau (S), da han den 24. marts blev valgt ind i Folketinget, måtte vinke farvel til sin post som formand for Regionsrådet Midtjylland . Han var ellers blevet genvalgt til regionsrådet i november sidste år, men kursen mod Christiansborg krævede et exit fra det midtjyske. Som afløser var partiets interne mekanismer på plads: Lars Stampe fra Holstebro, der ved efterårets regionsrådsvalg ikke opnåede tilstrækkeligt med stemmer og derfor sikrede sig pladsen som første suppleant, skulle nu træde ind i regionsrådet. Lars Stampe udtrykte en vis resignation, men også en forståelse for situationen: Man vil altid helst vælges selv. Når det ikke kunne lade sig gøre, så glæder jeg mig over, at det skete alligevel - at jeg alligevel kommer i regionsrådet, forklarede han.

Desværre for Lars Stampe blev øjeblikket for hans indtræden udskudt. For selvom Socialdemokratiet har et forbud mod dobbeltmandater, er der undtagelser, og Anders Kühnau har modtaget en dispensation. Denne dispensation giver ham grønt lys til at beholde sin plads i regionsrådet, hvilket begrundes med hans nye og centrale rolle som formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Denne post blev han udpeget til blot to dage efter folketingsvalget, og fra 1. juni skal han varetage rollen som regional chefforhandler i forbindelse med arbejdet med at fastlægge nye honorarer og en ny overenskomst for landets praktiserende læger.

Disse forhandlinger er afgørende for sundhedsreformen. Anders Kühnau understreger forhandlingernes betydning: Det er nogle meget vigtige forhandlinger med de praktiserende lægers organisation om dels en ny overenskomst, men også en honorarstrukturmodel, som er en hjørnesten i sundhedsreformen. Han forklarer videre, hvorfor netop han er den rette til opgaven: Det er det, fordi jeg i 12 år har forhandlet med de praktiserende læger - og i en stor del af tiden, som forhandlingsleder på vegne af Danske Regioner. Derfor har formandskabet i Danske Regioner bedt mig om at tage den opgave på mig igen. Det er det, jeg har fået dispensation til, siger han. Dispensationen er tidsbegrænset og strækker sig frem til, at de nye honorarer og overenskomsten for de praktiserende læger er på plads.

Ifølge Sundhedsreformen skal disse aftaler være afsluttet inden årets udgang. Dette inkluderer også en ny overenskomstaftale for 2027, som af naturlige årsager skal være klar i år for at kunne træde i kraft ved næste årsskifte. Anders Kühnau håber på en afslutning allerede i oktober, men erkender, at processen kan trække ud.

For Lars Stampe fra Holstebro, der dermed må væbne sig med tålmodighed, er situationen en naturlig konsekvens af de politiske prioriteter. Han udtrykker ingen frustration over udsigten til en yderligere ventetid: Nej, slet ikke. Jeg venter tålmodigt og gør mig klar, fortæller Lars Stampe. Han anerkender vigtigheden af, at Anders Kühnau fortsætter arbejdet med PLO-aftalen (aftalen med de praktiserende lægers organisation), da han besidder den nødvendige ekspertise: PLO-aftalen skal gøres færdig. Anders Kühnau sidder med al den nødvendige viden og information, så jeg synes, det er helt okay, at han bliver i regionen lidt endnu, siger han.

Når Lars Stampe senest ved årsskiftet overtager pladsen efter Anders Kühnau, vil det medføre en ændring i den geografiske balance i Regionsrådet Midtjylland. Rådet blev ved valget i november reduceret fra 41 til 31 medlemmer, og Lars Stampes indtræden vil potentielt styrke repræsentationen fra Nordvestjylland. Han har tidligere udtalt til TV MIDTVEST, at der regional-politisk er blevet lidt stille herovre, og at han oplever et behov for at skrue op for lyden. Han ser det derfor som væsentligt, at det netop er en politiker fra Holstebro, der erstatter en repræsentant fra Østjylland.





Anders Kühnau Lars Stampe Regionsrådet Midtjylland Dobbeltmandat Dispensation

