Smukfest tager Benny Jamz af program efter dom for trusler og knivbesiddelse

Festivalen har truffet beslutning om at fjerne den danske rapper efter en dom for trusler og besiddelse af en kniv. Benny Jamz har anket dommen til landsretten og har tidligere optrådt på store scener som Roskilde Festival.

Smukfest har taget den danske rapper Benny Jamz af årets program efter at han har fået en dom for trusler og besiddelse af en kniv, som han har anket til landsretten.

Dommen, der blev afsøvet i maj, indebærer tre måneders ubetinget fængsel for hændelsen den 8. marts 2024, hvor rapperen truede en ekskæreste og punkterede hendes billedæk. Festivalen understreger, at Booking af en kunstner automatically ikke bør annulleres på grund af personlige sager, men at der findes gråzoner, hvor man som arrangør må foretage en vurdering af, hvad der er bedst for festivalens karakter og publikum.

Derfor har man valgt at trække Benny Jamz fra lineup, en beslutning som følger i fodsporene af Grøn Koncert, der også har fjernet ham fra deres program. Benny Jamz er en af Danmarks mest populære musikere, kendt for hits som Ibiza og Reposado, og han var sidste år den femte mest lyttede kunstner på Spotify i Danmark med talrige udsolgte koncerter.

Han optrådte blot for nylig på Roskilde Festival 2025 på Orange Scene sammen med rapperen Gilli, hvilket illustrerer hans position i den danske musiks scene. Beslutningen har fået opmærksomhed i forbindelse med etiquette omkring Kunstners adfærd og festivalers ansvar, og Smukfest oplyser, at der er lavet en rokade i spilleplanen, som kan ses på festivalens hjemmeside og i appen.

Medens nogle hævder, at en kunstners personlige handlinger bør adskilles fra deres kunst, understreger festivalen, at de forbeholder sig retten til at træffe sådanne vurderinger for at bevare en sikker og inkluderende atmosfære. Dette tilfælde rejser spørgsmålet om, hvor grænserne for acceptable handlinger skal trækkes i kultursektoren, især når det gælder anerkendte artister med stor indflydelse på unge fans.

Samtidig er det vigtigt at bemærke, at Benny Jamz har袅 anket dommen, så sagen ikke er endeligt afgjort, men alligevel har festivalen fundet det nødvendigt at handle nu. Denne beslutning kan potentielt påvirke hans fremtidige bookingmuligheder og image i den danske underholdningsindustri, da den sender et signal om, at lovovertrædelser, selv af mindre karakter, kan have konsekvenser for en artists karriere.

Samtidig har debatten om 'cancel culture' og separation af kunsten og kunstneren fået nye brændpunkter, da flere scener og festivaler nu tager stilling til lignende sager. Måske vil dette føre til en bredere diskussion om, hvordan kulturaktører skal håndtere personlige fejltrin hos artister, især når de involverer vold eller trusler, som her. Ud over konsekvenserne for Benny Jamz personligt, rejser det også spørgsmål om etikkens rolle i bookinger og programmering.

Er detfair at dømme en artist for fortidige handlinger i deres nutidige karriere? Og i hvilket omfang skal en festivaltage et moralskt standpunkt? I denne situation har Smukfest valgt at prioritere den generelle følelse af sikkerhed og respekt for alle deltagere over at beholde en populær, men kontroversiel navn.

Det er en beslutning, som sikkert vil blive diskuteret blandt både fans og branchefolk i kommende tid, især med lyser grim til Dave næste års edition af festivalen, der nu skal finde en erstatning for den aflyste optræden





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