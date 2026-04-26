Smed donerer VVS-bil til Ukraine – skal redde liv ved fronten

En smed fra Skyum har besluttet at donere sin gamle VVS-bil til Ukraine, hvor den vil blive brugt til at transportere sårede soldater til hospitalet. Initiativet er et eksempel på den store solidaritet med Ukraine, der også er at finde i Thy.

På gårdspladsen ved smeden i Skyum står et usædvanligt syn. En hjemmemalet militærgrøn kassevogn, uden nummerplader, vidner om en historie der nu tager en ny drejning.

Niels Ivan Nielsen, smeden selv, beskriver bilen som værende i brugbar stand trods alder og patina. - Den har lidt skrammer, og der er lidt rust, men den kan sagtens køre, siger han, og fortæller at han har brugt den 20 år gamle Mercedes Vito som VVS-bil de seneste seks år. Men en ny virkelighed har meldt sig, og nye afgiftsregler gør det økonomisk uholdbart at beholde bilen.

I stedet for at lade den ende på skrotten, tog Niels Ivan Nielsen en beslutning, der rækker langt ud over Danmarks grænser. - Og så besluttede jeg mig for at undersøge, om ikke de kunne bruge den i Ukraine, fortæller han. En hurtig søgning på Facebook, blot halvanden time, førte ham i kontakt med Nick Nygaard, en frivillig der regelmæssigt rejser til Ukraine for at yde hjælp tæt på frontlinjen.

- Jeg har det godt med, at den kan bruges derovre. De (ukrainske soldater, red. ) gør et kæmpe stykke arbejde for at holde ondskaben væk. Og alternativet var, at den skulle skrottes, siger Niels Ivan Nielsen med en tydelig følelse af formål.

Nick Nygaard fra Skanderborg, som til daglig er selvstændig, bekræfter behovet for bilen i Ukraine. Han rejser flere gange om året til landet for at bidrage som frivillig, og bilen vil primært blive brugt til at transportere sårede soldater væk fra fronten. - Det er altafgørende i forhold til, at de sårede kan komme frem i tide til et felthospital og få den nødvendige behandling, de har brug for, forklarer han.

Nick Nygaards baggrund i militæret giver ham erfaring inden for paramedicinske opgaver, som han nu anvender på et såkaldt stabiliseringspunkt, et mobilt felthospital beliggende omkring ti kilometer fra fronten. Arbejdsbyrden varierer betydeligt. - Nogen gange kan vi godt have tre rolige dage, og andre dage har vi meget travlt. Det kommer i bølger, fortæller han.

Han understreger, at der er et stort behov for ressourcer ved fronten, især medicinsk udstyr. - Det, vi mest mangler, er militær medicinsk udstyr. Det mangler vi bare helt vildt meget, siger Nick Nygaard, og tegner et billede af en desperat situation. Inden bilen kan tage afsted, gør den et kort stop på Bostedet Enggaarden nær Skyum.

Her har lokale samlet donationer til Ukraine, et udtryk for en bred solidaritet. - Det er hele Europas krig det her. Vi er nødt til at stå sammen med Ukraine, mener Leo Jørgensen, bostedsleder på Enggaarden. Bostedet fungerer som et lokalt indsamlingspunkt, hvor folk kan aflevere tøj, sko, lysstumper, hjælpemidler og andre nødvendigheder, som Leo Jørgensen sørger for at transportere videre til Ukraine.

Udover den potentielle hjælp til Ukraine, skaber initiativet også et stærkere fællesskab lokalt. - Det giver et sammenhold også på vores sted. Både hos medarbejdere og beboere. Familiemedlemmer til beboere har også henvendt sig for at komme med tøj og sko med mere.

Det er helt vildt rørende, fortæller Leo Jørgensen. Han har selv været aktiv i hjælpearbejdet, og kørte i 2022 sammen med sin familie i to dobbeltdækkerbusser til den ukrainsk-polske grænse for at hente flygtende ukrainske kvinder og børn. Flere af dem er stadig i Thy. - Det er hundrede procent vigtigt, at alle bidrager med det, de kan. Og vi kan gøre en forskel, slutter Leo Jørgensen





Ukraine Donation Bil Frivillig Hjælpearbejde Thy Krig Solidaritet

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putin er mest farlig nu: Eksperter advarer om eskaleringRuslands krig i Ukraine nærmer sig sit femte år, og situationen for Vladimir Putin er tiltagende vanskelig. Danske eksperter vurderer, at dette kan gøre ham mere tilbøjelig til at eskalere konflikten eller angribe andre steder for at aflede opmærksomheden.

Read more »

Prins Harry kritiserer Trump og opfordrer USA til handling i UkrainePrins Harry har under et besøg i Ukraine kritiseret Donald Trump og opfordret USA til at spille en større rolle i at afslutte krigen. Han fastholder samtidig sin tilknytning til den britiske kongefamilie trods tidligere konflikter.

Read more »

Emil vil blive i Ringkøbing – selvom alle andre flytter18-årige Emil Stilling foretrækker livet i Ringkøbing frem for storbyens puls. Han er i lære som VVS'er og ser ingen grund til at forlade sin barndomsby.

Read more »

Flere dræbt og sårede efter russiske angreb på UkraineMindst fire personer er dræbt og mange sårede efter omfattende russiske angreb på flere ukrainske regioner natten over. Angrebene har ramt civil infrastruktur, herunder beboelsesejendomme og energifaciliteter. Der er også rapporter om dronefragmenter i Rumænien og et droneangreb i Rusland.

Read more »

Drama i Washington og ødelæggelse i Dnipro: Præsident Trump evakueret under middag – håb om fremskridt i UkrainePræsident Trump blev evakueret under den årlige middag med Det Hvide Hus Pressekorps efter rapporter om skud. Samtidig viser billeder omfattende ødelæggelser i Dnipro efter et angreb, mens Karoline Leavitt udtrykker håb om fremskridt i forhandlingerne.

Read more »

Ukraine skifter til decentraliseret elnet efter russiske angrebRuslands angreb på ukrainske kraftværker har tvunget landet til at omstille til et decentraliseret elnet baseret på vedvarende energi for at øge modstandsdygtigheden mod hybride angreb.

Read more »