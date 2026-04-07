Små mejerier kæmper med bureaukrati: Oste er svære at producere i Danmark

Små danske mejerier oplever store udfordringer med bureaukrati og strenge regler, hvilket gør det svært at konkurrere med udenlandske producenter, især inden for produktion af oste. En sammenligning med Sverige viser markante forskelle i lovgivningen.

Comte, camembert, parmigiano-reggiano og cheddar. Måske har du sat tænderne i nogle af disse oste før, men vidste du, at de er tæt på umulige at producere i Danmark? Det er nemlig råmælksoste, der i Danmark er underlagt meget strenge regler for produktionen. Dette er ifølge Tobias Christensen fra Nørgaards Geder i Videbæk et godt eksempel på de udfordringer, som små mejerier står overfor i Danmark.\Tobias Christensen oplever, at mange regler, love og kontroller generelt hæmmer hans virksomhed.

Han skal nedskrive alle detaljer om sin produktion, hver gang han laver en ost. Både temperatur, vægt, ingredienser og tid. Han sammenligner det med at skulle skrive ned, når han går på toilettet. Et besøg i Sverige gav et nyt perspektiv. Sidste år tog Tobias Christensen til Sverige, hvor han blandt andet besøgte et lille gårdmejeri for at se, hvordan de producerer oste. Her blev han overrasket over visse forhold. Han så rester af lort på væggene i en gammel staldbygning. Han mener, at dette aldrig ville være tilladt i Danmark. I Sverige er fokus på at bevise, at fødevaresikkerheden er i orden, mens lovgivningen i Danmark stiller krav om vaskbare vægge, gulve og lofter. Ostene fra Sverige kan også frit importeres til Danmark. Sverige har over 140 gårdmejerier mod cirka ni i Danmark. Tobias Christensen mener, at dette viser, at tingene kan gøres anderledes herhjemme. De kan producere fødevarer til en lavere pris, hvilket påvirker konkurrencen, da de kommer på det danske marked. Han mener ikke, at man kan smage forskel på ostene. \Mejeriforeningen erkender, at det kan være svært for små virksomheder at overholde de mange regler og det omfattende papirarbejde. Kommunikationschef Marie Gang Larsen fra Mejeriforeningen påpeger, at politikere ofte siger, at de vil afbureaukratisere, men at dette reelt sjældent sker. Der kommer konstant nye regler på forskellige områder. De danske mejerier arbejder ud fra samme lovgivning som resten af Europa, men implementeringen kan variere. Ofte er de danske regler mere detaljerede, hvilket kan være svært for både store og små virksomheder, pointerer Marie Gang Larsen. Carsten Bach fra Liberal Alliance, der er blevet genvalgt til Folketinget, fremhæver også bureaukratiet som en hindring for små erhvervsdrivende. Han understreger sammenligningen med Sverige. Han mener, at der er for meget bureaukrati, og at reglerne fortolkes mere strengt i Danmark end i nabolandene. Han opfordrer små virksomheder til at råbe op og kontakte deres brancheforeninger for at sætte fokus på problemet på politisk niveau. Tobias Christensen håber, at det nye Folketing vil se på, hvordan man kan mindske kravene til små mejerier. Han mener, at politikerne efterspørger niche-producenter som ham, men at reglerne skal gøre det muligt at drive virksomhed i Danmark. TV MIDTVEST har forsøgt at få en kommentar fra Fødevarestyrelsen, men de er ikke vendt tilbage inden deadline





