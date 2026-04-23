Små gældskrav skaber vrede på Christiansborg – Politikere kræver svar fra skatteministeren

Politikere på Christiansborg er stærkt kritiske over for Gældsstyrelsens praksis med at opkræve restgæld på meget små beløb. De mener, det er spild af ressourcer og ulejliger borgerne unødvendigt. Partierne kræver nu en redegørelse fra skatteministeren.

En stigende frustration og vrede breder sig på Christiansborg over den seneste praksis fra Gældsstyrelsen , hvor borgere præsenteres for krav om restgæld på forsvindende små beløb.

Historier som Birgitte Nymanns og Malene Svane Jensens, der begge har modtaget opkrævninger for ubetydelige summer, er blot eksempler på et problem, der nu tvinger politikerne til at reagere. Birgitte Nymann blev overrasket af en besked fra Gældsstyrelsen, der informerede hende om en eksisterende gæld, mens Malene Svane Jensen pludselig opdagede, at hun skyldte staten en minimal sum penge. Disse sager rejser alvorlige spørgsmål om effektiviteten og proportionaliteten i skattesystemets håndtering af mindre udeståender.

Kritikken går på, at ressourcerne, der bruges på at opkræve disse småbeløb, kunne anvendes langt mere hensigtsmæssigt andre steder i samfundet. Det er et spørgsmål om sund fornuft og respekt for borgernes tid og penge, argumenterer flere politikere. De Konservatives skatteordfører, Frederik Bloch Münster, er stærkt kritisk over for den nuværende praksis. Han understreger, at det simpelthen ikke giver mening at bruge skattekroner og borgernes tid på at inddrive ubetydelige summer.

Han argumenterer for indførelsen af en klar bagatelgrænse, der definerer, hvor små gældsbeløb der ikke skal forfølges. Münster påpeger desuden, at skattesystemet i forvejen er præget af kompleksitet, og at denne praksis kun forværrer situationen. Han mener, at det er en unødvendig belastning for både borgere og skattevæsenet at have medarbejdere, der skal bruge tid på at ulejlige folk for småbeløb.

Dansk Folkepartis politiske ordfører, Peter Kofod, deler denne kritik og udtrykker sin forargelse over, at skattevæsenet tilsyneladende tæller i ører. Han beskriver det som en form for chikane mod almindelige mennesker og understreger, at det er uacceptabelt at trampe på borgernes økonomi på denne måde. Kofod kalder det direkte besynderligt og skandaløst, at der opkræves så små beløb, og han efterlyser en forklaring fra skatteministeriet.

Partierne på Christiansborg er nu samlet i deres ønske om at stille den fungerende skatteminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), spørgsmål om ressourceforbruget i forbindelse med opkrævningen af disse restskatter. De vil vide, hvor mange ressourcer der bruges på at sende opkrævningerne til borgernes e-Boks, og hvor meget tid der bruges på at besvare spørgsmål fra borgere, der er forundrede over de små beløb.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Ane Halsboe-Jørgensen, men har fået at vide fra Skatteministeriets presseafdeling, at de ikke kan stille ministeren til rådighed for en udtalelse, så længe der forhandles om dannelsen af en ny regering. Denne manglende reaktion fra ministeriet har kun forstærket kritikken og frustrationen over situationen. Politikerne frygter, at den nuværende praksis skader tilliden til skattesystemet og skaber unødvendig bekymring og stress for borgerne.

Derfor er der et bredt ønske om en hurtig og tilfredsstillende løsning på problemet, der sikrer en mere fornuftig og proportional håndtering af mindre gældsbeløb





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gældsstyrelsen Restgæld Skat Christiansborg Politik Skatteopkrævning Bagatelgrænse

United States Latest News, United States Headlines

