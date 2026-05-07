Slut med det fysiske Rejsekort: Digitalt udfordrede borgere efterlades i vildrede

En detaljeret gennemgang af udfordringerne ved overgangen fra det fysiske Rejsekort til digitale løsninger, herunder kritikken af midlertidige løsninger for ældre.

Det blå og hvide rejsekort, som i mange år har været en fast følgesvend for millioner af danskere i deres daglige transport med busser og tog, er nu på vej mod sin endelige afslutning.

Overgangen til en digital løsning betyder, at de fysiske kort lukkes ned, og fremtiden tilhører mobiltelefonen og apps. For langt de fleste er dette et naturligt skridt i en stadig mere digitaliseret verden, men for en betydelig gruppe af borgere skaber denne omstilling stor usikkerhed og frustration. Særligt de digitalt udfordrede, herunder mange ældre medborgere, står nu i en situation, hvor deres adgang til nem og billig transport er blevet kompliceret.

Situationen er blevet yderligere forvirrende på grund af ændringer i tidsplanen for nedlukningen. Oprindeligt skulle det fysiske rejsekort ophøre med at fungere den 28. maj, men på grund af forskellige udfordringer har Rejsekort set sig nødsaget til at udskyde datoen i Østdanmark, hvilket omfatter Region Sjælland og Region Hovedstaden. Her kan man nu tjekke ind og ud med sit fysiske kort frem til den 29. juni.

Denne udskydelse har dog ikke nødvendigvis skabt ro, men har i stedet ført til mere forvirring blandt brugerne, som nu er usikre på, hvornår deres nuværende løsning rent faktisk stopper med at virke. I Jylland og på Fyn er deadline ligeledes den 29. juni for busser, lokaltog og letbaner, mens det samme gælder for metroen og andre transportformer på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

For dem, der ikke ønsker eller kan bruge en smartphone, findes der et alternativ i form af et Basiskort. Men implementeringen af dette alternativ er blevet kritiseret for at være mangelfuld og dårligt kommunikeret. En af de største kritikpunkter kommer fra Ældre Sagen, hvor chefkonsulent Louise Kambjerre Scheel udtrykker stor bekymring over den måde, de digitalt udsatte bliver behandlet på.

Det mest kontroversielle punkt er den midlertidige løsning, hvor pensionister og andre berettigede borgere bliver opfordret til at købe et anonymt Basiskort på børnetakst, indtil en egentlig fakturaløsning bliver tilgængelig i september. Ifølge Ældre Sagen er det direkte uværdigt, at voksne mennesker skal tvinges til at benytte en løsning, der er designet til børn, blot fordi systemet ikke er klar til at håndtere deres behov.

Det handler ikke kun om prisen, men om værdigheden og følelsen af at blive tilsidesat i det moderne samfund. Louise Kambjerre Scheel påpeger, at det er problematisk at bede en gruppe, der i forvejen kæmper med digitale systemer, om at skifte løsning to gange på meget kort tid. Først skal de købe et kort på børnetakst, og senere skal de overgå til en fakturaløsning.

Denne proces skaber unødig stress og risiko for, at nogle borgere helt giver op på at bruge systemet korrekt, hvilket i værste fald kan føre til bøder eller tab af rabatter. Fra Rejsekorts side forsøger kundedirektør Jens Willers at berolige brugerne. Han erkender, at processen kan virke intimiderende og forvirrende, især for dem uden adgang til betalingskort eller MobilePay.

Han understreger dog, at den kommende fakturaløsning er et resultat af et tæt samarbejde med organisationer som Ældre Sagen og forskellige handicaporganisationer for netop at sikre inklusion. Willers anerkender, at man altid kan gøre tingene bedre, og han beklager, at fakturaløsningen ikke var klar fra starten. Han fastholder dog, at den midlertidige løsning med børnetakst sikrer, at de berettigede stadig kan rejse til rabatpris i mellemtiden. Denne sag rejser en større debat om digitaliseringen af det offentlige rum i Danmark.

Mens effektiviseringen og bekvemmeligheden ved apps er ubestridelig for den brede befolkning, bliver det tydeligt, at der findes en gruppe, som risikerer at blive efterladt. Når basale ydelser som transport bliver betinget af digitalt kendskab eller ejerskab af hardware, skabes der nye sociale skel. Kampen for et fysisk alternativ er derfor ikke blot et spørgsmål om teknisk præference, men en kamp for demokratisk adgang til samfundets infrastruktur.

For mange ældre er det fysiske kort ikke bare et stykke plastik, men en garanti for selvstændighed og mobilitet i hverdagen





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rejsekort Digitalisering Ældre Sagen Offentlig Transport Basiskort

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rejsekortets afskaffelse skaber problemer for ikke-digitale danskereAfskaffelsen af det fysiske rejsekort og den manglende klarhed omkring det alternative Basiskort skaber frustration og bekymring blandt ikke-digitale danskere, især ældre. Ældre Sagen kritiserer manglen på en fakturaløsning og frygter, at disse borgere bliver efterladt uden mulighed for at benytte kollektiv transport.

Read more »

Midlertidig kortløsning til ældre og handicappede udskyder lukning af BasiskortRejsekort & Rejseplan A/S udskyder lukningen af Basiskort til juni, da nogle billettyper endnu ikke er klar. I mellemtiden opfordres ikke-digitale ældre og handicappede til en midlertidig anonym kortløsning, der dog ikke er i salg endnu.

Read more »

Midlertidig løsning for ikke-digitale ældre og handicappedeRejsekort & Rejseplan A/S udskyder lukningen af kortet til juni og tilbyder en midlertidig anonym kortløsning til ikke-digitale brugere, mens nogle billettyper i Basiskort endnu ikke er klar. Digitalisering af transport risikerer at marginalisere visse grupper, hvilket kræver øget kvalitetsstyring og ansvarsforståelse.

Read more »

Slut med at stå i vejen: Energinet rykker umodne projekter tilbage i køen til elnettetUdkast til en ny model for tilslutning til elnettet skal sikre, at velforberedte projekter ikke hænger fast i køen.

Read more »

Fysiske rejsekort udfases – men appen skaber kaos blandt rejsendeDet fysiske rejsekort bliver snart udfaset, men appen, der skal erstatte det, har vist sig at være problematisk for mange. Bøder og forvirring er udbredt blandt trafikanter, der ikke forstår de nye regler. Læs om udfordringerne med den digitale overgang og de mange frustrationer, der følger med.

Read more »