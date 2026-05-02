Slip for ukrudt: Bunddækkende planter er fremtidens løsning i haven

Opdag hvordan bunddækkende planter som bjergfrue kan reducere ukrudt, spare tid og penge i haven, og skåne miljøet. Forskning viser op til 60% reduktion i vedligeholdelsestid.

Have ejere står ofte over for en årlig udfordring: bekæmpelsen af ukrudt. Når solen begynder at varme jorden op om foråret, spirer ukrudtet hurtigt, og mange bruger utallige timer på at hakke og sprøjte for at holde det i skak.

Men en mere bæredygtig og effektiv løsning vinder frem – nemlig brugen af bunddækkende planter. I stedet for konstant at fjerne ukrudt, vælger flere og flere at lade naturen hjælpe sig selv. Bunddækkende planter fungerer som en naturlig form for mulch, hvor deres blade danner et tæt lag, der forhindrer ukrudtsfrø i at spire og reducerer adgangen til vand. Denne metode er ikke blot mere tidsbesparende, men også mere miljøvenlig, da den minimerer behovet for kemiske sprøjtemidler.

En populær bunddækker i danske haver er bjergfrue. Denne robuste staude er kendt for sin evne til at tåle frost, ned til minus femten grader, og endda lavere temperaturer under gunstige forhold. Over tid danner bjergfrue tætte tuer, der spreder sig og danner et grønt tæppe med store, blanke blade. Om vinteren kan bladene antage smukke rødlige nuancer, og om foråret blomstrer planten med lyserøde, hvide eller karminrøde blomster.

Udover sin æstetiske værdi er bjergfrue også yderst praktisk, da den effektivt dækker jorden og forhindrer ukrudt i at få fodfæste. Den er særligt velegnet til områder, hvor ukrudt trives, såsom langs stier, under træer eller i bedkanter. Brugen af bjergfrue og andre bunddækkende planter kan transformere en tidskrævende haveopgave til en mere selvkørende proces, hvor haven i højere grad passer sig selv.

Dette giver haveejere mere tid til at nyde deres have i stedet for at bruge den på konstant vedligeholdelse. Forskning fra Københavns Universitet understreger fordelene ved bunddækkende planter, idet de markant kan reducere behovet for manuel lugning. Undersøgelser fra Aarhus Universitet viser endda, at vedligeholdelsestiden i haven kan reduceres med op til 60 procent. Med omhyggelig planlægning og plantning i foråret eller efteråret kan man opnå en have, der kræver minimal indsats.

Denne tilgang er ikke kun fordelagtig for haveejere, men også for miljøet, da den reducerer brugen af kemikalier og fremmer biodiversiteten.

Dette viser, at der er mange måder at spare penge på i hverdagen, og at en mere bæredygtig tilgang til havearbejde kan være en del af denne besparelse. Ved at investere i bunddækkende planter og reducere behovet for sprøjtemidler og lugning, kan man skabe en smuk og velholdt have, samtidig med at man sparer tid, penge og skåner miljøet





