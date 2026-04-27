Slingshot-ulykke på Feria de Abril i Sevilla: Fire sårede, to børn involveret

En alvorlig ulykke på forlystelsen 'Steel Max' ved Feria de Abril i Sevilla den 24. april 2026 har resulteret i fire skader, herunder to børn. Et kabelbrud førte til, at kapslen med passagerer mistede kontrollen og ramte en støttepæl.

En festlig dag ved Feria de Abril i Sevilla , Spanien, forvandlede sig til et mareridt den 24. april 2026, da en alvorlig ulykke indtraf på forlystelsen 'Steel Max'.

Forlystelsen, en såkaldt slingshot, der katapulterer passagerer højt op i luften, oplevede et kabelbrud under drift. Dette førte til en dramatisk hændelse, hvor kapslen med passagerer mistede kontrollen, ramte en støttepæl og blev hængende i luften. Ulykken har resulteret i fire skader, herunder to børn, der befandt sig i kapslen på tidspunktet for hændelsen. Yderligere personer blev ramt af faldende dele fra forlystelsen.

Feria de Abril er kendt som en begivenhed, hvor familier og venner søger adrenalinfyldte oplevelser og en pause fra hverdagens stress og bekymringer. Den årlige festival er et populært udflugtsmål, der tiltrækker besøgende fra hele verden. Desværre blev denne tradition for fest og glæde overskygget af den tragiske ulykke. Øjenvidner beskriver et kaotisk scene, hvor skrig og panik brød ud, da kapslen ramte pælen.

Redningsmandskab blev hurtigt tilkaldt og arbejdede på højtryk for at sikre de skadede og bringe dem i sikkerhed. De skadede er blevet transporteret til lokale hospitaler, hvor de modtager behandling. Området omkring forlystelsen er blevet afspærret, og en undersøgelse er i gang for at fastslå de præcise årsager til kabelbruddet og de efterfølgende hændelser. Myndighederne har iværksat en grundig gennemgang af sikkerhedsprotokollerne for alle forlystelser på festivalen for at forhindre lignende ulykker i fremtiden.

Sikkerheden ved 'Steel Max' og andre lignende forlystelser vil nu blive genvurderet, og der kan blive indført strengere krav til vedligeholdelse og inspektion. Ulykken har rejst alvorlige spørgsmål om sikkerheden på forlystelser og behovet for strengere regulering. Eksperter i forlystelsesparkindustrien understreger vigtigheden af regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af alle komponenter, især kabler og andre kritiske dele. Det er også afgørende, at operatørerne er ordentligt uddannede og følger alle sikkerhedsprocedurer.

Denne hændelse tjener som en påmindelse om, at selv tilsyneladende sikre forlystelser kan være forbundet med risici, og at det er vigtigt at prioritere sikkerheden frem for alt andet. De involverede myndigheder vil nu gennemgå alle aspekter af forlystelsens drift, herunder design, konstruktion, vedligeholdelse og inspektion, for at identificere eventuelle mangler og forbedre sikkerhedsstandarderne. Derudover vil der blive set på, om der er behov for at ændre lovgivningen for at sikre, at forlystelser er tilstrækkeligt reguleret og overvåget.

Familien til de skadede har modtaget støtte og hjælp fra festivalens personale og lokale organisationer. Psykologer er blevet tilkaldt for at yde krisehjælp til de berørte familier og vidner til ulykken. Det er forventeligt, at ulykken vil have langvarige konsekvenser for både de skadede og deres pårørende, samt for festivalens omdømme og fremtidige arrangementer





