Slidte skinner truer fremtidens batteritog på Lemvigbanen

En analyse viser, at udskiftning af skinner og infrastruktur på Lemvigbanen vil koste mere end fire gange så meget som de nye batteritog, der netop er blevet indviet af Kong Frederik. Regionen appellerer til Folketinget om finansiering.

Kong Frederik indviede i december 2025 Midtjyske Jernbaner s nye batteritog i Lemvig, et skridt fremad for grøn transport i regionen. Denne begivenhed markerede en betydelig investering i fremtidens jernbanenetværk, men afslører samtidig en alvorlig udfordring under overfladen.

Selvom de nye togsæt repræsenterer en moderne og miljøvenlig løsning, er den eksisterende infrastruktur, skinnerne, svellerne og de tilhørende faciliteter, i en så dårlig stand, at udskiftningen vil overstige omkostningerne ved selve togene med mere end fire gange. De syv nye togsæt har en samlet pris på 400 millioner kroner, men en analyse udført af Rambøll for Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland viser, at en fuldstændig renovering af strækningen vil koste over 1.6 milliarder kroner.

Dette inkluderer udskiftning af skinner, sveller, perroner og andre nødvendige reparationer for at sikre en sikker og pålidelig drift i de kommende år. Den 57 kilometer lange strækning, som Lemvigbanen betjener, er afhængig af en infrastruktur, der er langt over sin levetid. Analysen fra Rambøll fremhæver, at mange af sporene er over 45 år gamle, og nogle endda ældre. Den typiske levetid for et jernbanespor er omkring 40 år, hvilket betyder, at den nuværende infrastruktur er i en kritisk tilstand.

For at sikre en fortsat drift i perioden 2027-2040 er det nødvendigt at investere i nye, kraftigere skinner og sveller af beton i stedet for det traditionelle træ. Beton sveller er mere holdbare og kræver mindre vedligeholdelse, hvilket vil reducere de langsigtede omkostninger. Rapporten blev for nyligt præsenteret for Forretningsudvalget i Region Midtjylland, hvor regionen som hovedaktionær i Midtjyske Jernbaner står over for en betydelig økonomisk udfordring.

Anders G. Christensen, formand for det midtjyske regionsråd, understreger, at regionen ikke har de nødvendige midler i sit budget til at finansiere en så omfattende renovering. Han påpeger, at en løsning kræver en national indsats og opfordrer det nye folketing til at prioritere investeringer i jernbanenettet. Christensen fremhæver, at de løfter, der blev givet under folketingsvalgkampen om at bevare Danmarks sammenhængskraft, kun kan realiseres, hvis der afsættes tilstrækkelige midler til at opgradere og vedligeholde landets infrastruktur.

Situationen omkring Lemvigbanen er et tydeligt eksempel på den generelle udfordring, som mange regionale jernbaner står over for i Danmark. Manglende investeringer i vedligeholdelse over mange år har ført til en forringelse af infrastrukturen, som nu kræver omfattende og kostbare reparationer. Uden disse investeringer risikerer man, at vigtige regionale forbindelser lukkes ned, hvilket vil have negative konsekvenser for både erhvervslivet og befolkningen i de berørte områder.

Det er afgørende, at der findes en bæredygtig finansieringsmodel, der sikrer, at jernbanenettet kan opgraderes og vedligeholdes på et niveau, der understøtter en effektiv og pålidelig transport af passagerer og gods. En veludbygget jernbane er ikke kun vigtig for at reducere CO2-udledningen og fremme grøn transport, men også for at sikre regional udvikling og ligeværdig adgang til muligheder for alle borgere.

Det er derfor essentielt, at det nye folketing tager ansvar og prioriterer investeringer i jernbanenettet, så Lemvigbanen og andre regionale baner kan fortsætte med at spille en vital rolle i Danmarks transportsystem





