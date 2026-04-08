Skyderi i Aalborg: 15-årig svensker sigtet for drabsforsøg i bandekonflikt

En 15-årig svensk statsborger er blevet sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Aalborgs gågade, der er relateret til en igangværende bandekonflikt mellem Loyal to Familia og Comanches. Politiet frygter yderligere vold og har iværksat en række tiltag.

Den forbudte bande Loyal to Familia ( LTF ) er i øjeblikket dybt involveret i en række voldsomme konflikter, der spreder sig på tværs af landet. Den seneste eskalering fandt sted i Aalborg , hvor et skuddrama udspillede sig i byens gågade. Her blev en tatovørbutik mål for angrebet, og en 15-årig svensk statsborger er nu sigtet for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse . Ifølge sigtelsen affyrede den unge mand mindst ni skud mod forretningen. Heldigvis kom ingen personer til skade ved episoden.

Angrebet var ifølge oplysninger fra DR rettet mod et fremtrædende medlem af motorcykelklubben Comanches, hvis motorcykel holdt parkeret foran gerningsstedet. Hans vest hang på motorcyklen på tidspunktet for skyderiet, hvilket antyder en direkte trussel og et forsøg på at ramme ham. Situationsbilledet tegner et bekymrende billede af den aktuelle bandekrig. Konflikterne strækker sig ikke kun over Jylland, men er også aktive i andre dele af Danmark. \Retsanalytiker Louise Dalsgaard fremhæver, at Loyal to Familia i øjeblikket er involveret i tre forskellige konflikter på tværs af landet. Udover konflikten mod Comanches, som har sin primære base i det jyske, kæmper LTF også mod Korsløkkegruppen i Odense på Fyn og er desuden indblandet i en konflikt i hovedstadsområdet. Politiet tager situationen yderst alvorligt, hvilket er forståeligt givet de potentielle konsekvenser. Konflikterne har allerede udløst hændelser som brandattentater, og politiet vurderer, at der er en reel risiko for yderligere voldelige handlinger. Dalsgaard pointerer, at Comanches og Loyal to Familia tidligere har været i konflikt med hinanden. Denne gang er situationen dog eskaleret til et punkt, hvor der er blevet anvendt livsfarlige våben og skyderier er fundet sted midt på dagen i et tætbefærdet område. Dette er særligt alarmerende og bekymrende, da det bringer bandekrigen ud i det offentlige rum og udsætter uskyldige borgere for fare.\Som reaktion på den forværrede situation har politiet iværksat en række tiltag for at forsøge at dæmme op for volden. Disse tiltag inkluderer opholdsforbud i Comanches' klubhus i Aalborg, hvor medlemmerne normalt samles. Forbudet er indtil videre gældende i 14 dage. Derudover er der blevet udkommanderet flere politibetjente på gaden for at øge trygheden og synligheden. Politiet er bevidst om, at konflikter mellem bander ofte udløser hævnaktioner, og de er derfor på vagt overfor yderligere voldelige episoder. Den unge svensker, der er sigtet for drabsforsøg i Aalborg, er et eksempel på en tendens, hvor yngre personer fra Sverige rekrutteres af bandemiljøet til at begå kriminalitet. Dette understreger den grænseoverskridende karakter af bandekriminaliteten og kompleksiteten af at bekæmpe den





Politiet har anholdt 15-årig, der mistænkes for at skyde mod forretning i Aalborg | NyhederOpdatering: Ved et grundlovsforhør i Retten i Aalborg er det kommet frem, at den mistænkte er 15 år, og ikke 16, som politiet tidligere har oplyst. Han fylder 16 år den 10. april. Dette er nu rettet.

