Skybrud og torden over Danmark - Sønderjylland med størst risiko

Danmark midt i en kraftig varselperiode med skybrud, torden og lokale oversvømmelser, især i Sønderjylland. Vejret påvirker også internettet, forsikringsselskaber advarer, og der er nyheder om politiindsats, fødevaresikkerhed, cykelulykke, ministerpost og brandslukning. Samtidig fremgår en successeret dansk cykelrytter.

Danmark oplever i dag skybrud og torden, især i Sønderjylland , hvor der er en markert risiko. Ifølge TV 2 Vejr er der varslet for kraftige byger med mulighed for lokale oversvømmelse r, da der kan falde over 15 millimeter regn på en halv time.

Risikoen er størst mellem klokken 14 og 20 i det mørkegule område, mens et lysegult område omfatter en mindre risiko fra 16 til 23. I Jylland har internetudbyderen Waoo allerede meldt om driftsforstyrrelser på grund af vejret. Forsikringsselskabet Tryg har også sendt en advarsel til kunderne og anbefaler at sikre alle døre og vinduer. Politiet i Midt- og Vestjylland har haft en patrulje ude om natten i forbindelse med et indbrud i et byggemarked i Hjerm.

I samme region giver DMI en regional vejrudsigt, der lover sol om formiddagen, men skyet vejr om eftermiddagen med temperaturer mellem 14 og 20 grader. Fødevarestyrelsen har offentliggjort resultater fra en kontrol, der viser, at 21 af 47 testede jordbærprøver indeholder pesticidrester. I en anden sag blev Jens Christian Weinreich kørt ned af en el-cyklist og pådraget alvorlige knoglebrud. Transportminister Signe Munk (SF) udtaler, at hun ikke er bekymret for at være den eneste minister vest for Storebælt.

I Brand & Redning MidtVest fik en mand hjælp efter en brand i et parcelhus, hvor en nabo allerede havde begyndt at slukke med en vandingsmaskine. Også i cykelsporten har den danske rytter Anders Foldager fra Skiveopterettet en fjerdeplads på den sidste etape af Tour de Wallonie efter en andenplads på den første etape





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