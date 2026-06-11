Skuffelse i Los Angeles: Hotelbranchen ramt af manglende VM-gæster

Amerikanske hoteller havde håbet på et massivt opsving i forbindelse med fodbold-VM, men virkeligheden er en anden med tomme værelser og stor skuffelse i Los Angeles.

Forventningerne var tårnhøje i de amerikanske storbyer, da forberedelserne til verdensmesterskaberne i fodbold gik i gang. Hotelbranchen i især Los Angeles havde set frem til en periode med maksimal belægning, hvor fans fra hele verden ville strømme til for at opleve den største sportsbegivenhed på planeten.

Med 48 kvalificerede nationer var budgetterne og håbene baseret på et massivt rykind af turister, der ville fylde værelserne til randen og bringe betydelig profit til byens hospitality-sektor. Man forestillede sig gader fyldt med farvestrålende flag, jublende tilskuere og en generel atmosfære af global fest, som kunne mærkes i hvert eneste hjørne af byen.

Hotellederne havde investeret tid og ressourcer i at gøre deres etablissementer klar til det store rush, og mange havde talt med stor optimisme om de økonomiske gevinster, som turneringen ville medføre for lokalområdet. Men nu hvor turneringen er gået i gang, er virkeligheden en helt anden og præget af dyb skuffelse. Ved besøg på en række hoteller i centrum af Los Angeles tegner der sig et billede af en branche, der føler sig ført bag lyset.

I stedet for fuldt bookede suiter og travle lobbyer er der masser af ledige værelser, og stilheden i korridorerne står i skarp kontrast til den forventede larm og energi. Enkelte hotelmanagers har forsøgt at holde gejsten oppe ved at bære VM-logoer på deres uniformer og endda have VM-pokalen som en del af deres beklædning i håb om at tiltrække de få gæster, der rent faktisk er ankommet.

Det er en sørgelig kontrast at se personalet klædt på til en kæmpe fest, mens de i virkeligheden kigger ud over tomme sale og ledige senge. De mange ledige kapaciteter betyder, at den forventede profit er forsvundet, og mange frygter nu, at hele begivenheden bliver en økonomisk fuser for byens overnatningssteder. En stor del af frustrationen rettes mod fodboldens verdensorganisation, FIFA.

Ifølge flere kilder i hotelbranchen havde FIFA booket et betydeligt antal værelser på forhånd for at sikre logistikken for hold og embedsmænd, men mange af disse reservationer blev senere frigivet uden varsel. Dette efterlod hotellerne i en svær situation, hvor de havde afvist andre potentielle gæster i månederne op til, blot for at stå med tomme værelser, da turneringen endelig startede.

I Los Angeles, som er en af de absolutte hovedbyer for turneringen og vært for både USA's åbningskamp og en af semifinalerne, burde efterspørgslen have været enorm. At belægningen nærmest ikke er påvirket af begivenheden, vidner om en fundamental fejlberegning i planlægningen eller en uventet mangel på rejsevilje blandt fansene.

Det er ikke blot et spørgsmål om et par tomme værelser, men om en systemisk svigt i forventningsafstemningen mellem arrangørerne og de lokale erhvervsdrivende, hvilket har efterladt hotelbranchen i en tilstand af vantro og økonomisk usikkerhed. Denne situation rejser vigtige spørgsmål om, hvordan store sportsbegivenheder markedsføres og koordineres med de lokale infrastrukturer.

Når byer som Los Angeles stiller deres faciliteter til rådighed for et verdensmesterskab, sker det ofte med en forventning om, at den økonomiske gevinst vil retfærdiggøre de gener, som store menneskemængder og øget trafik medfører. Når denne gevinst udebliver, bliver det ikke kun et problem for hotellerne, men også for restauranter, transportfirmaer og andre serviceerhverv, der har gearet sig op til et massivt boom.

Mange hotelmanagers udtrykker nu en følelse af at være blevet solgt en illusion om vækst, som aldrig materialiserede sig. Selvom der stadig er kampe tilbage i turneringen, herunder de afgørende finalespil, er optimismen forsvundet. Man håbede på liv, fest og profit, men endte med tomme gange og en følelse af at have spildt deres forberedelser.

Det står nu klart, at fodboldglæden ikke i samme grad har oversat sig til turisme i USA, som man havde håbet på i planlægningsfasen, hvilket gør denne udgave af VM til en lærestreg i risikostyring for den amerikanske hotelindustri





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