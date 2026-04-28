Skraldedykkerne fandt mortergranat i Silkeborg Langsø

En gruppe skraldedykkerne fra Silkeborg Skraldedyk fandt en mortergranat fra Anden Verdenskrig i Silkeborg Langsø. Udover granaten fandt de også en gammel Nokia-telefon, en ghettoblaster og gammelt fiskegrej.

Søndag gjorde en gruppe skraldedykkerne et opsigtsvækkende fund i Silkeborg Langsø under Kærsgårdsbroen. Fundet bestod af en række genstande, der spændte vidt – fra en antik Nokia-telefon og en stor ghettoblaster til gammelt fiskegrej og, mest alarmerende, en mortergranat.

Disse ting var ikke en del af en usædvanlig kræmmerbod, men resultatet af en dykkeraktion udført af medlemmer af Facebookgruppen Silkeborg Skraldedyk. Gruppen, ledet af Søren Christiansen, har til formål at fjerne affald fra vandløb og søer i området, men som Søren selv udtrykker det, er der af og til plads til mere interessante fund end blot plastik og dåser. Granaten, som sandsynligvis stammer fra Anden Verdenskrig, var det mest bemærkelsesværdige fund.

Søren Christiansen beskriver, at han fik granaten op af vandet og straks indså dens potentielle farlighed. Silkeborg Skraldedyk tæller omkring 10-20 aktive medlemmer, der regelmæssigt dykker efter affald. Gruppen har over 2500 følgere på Facebook, hvor medlemmerne deler information om potentielle dykkersteder. Sidste år var gruppen i vandet 53 gange, udelukkende i de varmere måneder, hvilket svarer til et gennemsnit på et par dyk om ugen.

Selvom gruppen primært fokuserer på at fjerne skrald, er de ikke fremmede for at finde mere usædvanlige genstande. Søren Christiansen fortæller, at han efterhånden er blevet vant til at finde potentielt farlige ting. Han husker tydeligt første gang, han fandt en granat, hvor han blev overrasket og spændt, men nu er han mere afklaret med situationen.

Han havde oprindeligt overvejet at lade granaten ligge på bunden og lade naturen tage sig af den, i overensstemmelse med anbefalinger fra EOD (Explosive Ordnance Disposal), men da han allerede havde frigjort den fra bunden og havde den i sine hænder, valgte han at kontakte politiet. Politiet tilkaldte efterfølgende EOD fra Skive Kaserne, som sikrede området og sprængte granaten kontrolleret. TV MIDTVEST har forsøgt at få en bekræftelse fra EOD, men har endnu ikke modtaget en kommentar.

Udover granaten har Søren Christiansen og hans team også gjort andre uforglemmelige fund. Et fund, der især har gjort indtryk, var opdagelsen af et barneskelet under vandet. Selvom det først gav ham et chok, fandt han hurtigt ud af, at det drejede sig om et undervisningsskelet, der kunne skilles ad og samles igen. Denne oplevelse understreger den uforudsigelighed, der er forbundet med skraldedykning.

Gruppen er bevidst om de risici, der er forbundet med at dykke efter affald, og tager de nødvendige forholdsregler. De er også opmærksomme på vigtigheden af at rapportere fund af potentielt farlige genstande til de relevante myndigheder. Skraldedykning er ikke kun en måde at rydde op i naturen på, men også en mulighed for at finde historiske genstande og få et indblik i fortiden.

Selvom det ikke altid er behageligt, er det en vigtig opgave, som Søren Christiansen og Silkeborg Skraldedyk udfører med stor dedikation. Gruppen fortsætter med at dykke og fjerne affald fra Silkeborg Langsø, og de er altid åbne for nye medlemmer, der ønsker at bidrage til at holde naturen ren og sikker





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

