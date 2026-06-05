Skolelærer idømt fængsel for overgreb mod seksårig pige

En skolelærer er blevet idømt ni måneders fængsel for et seksuelt overgreb mod en seksårig pige på en skole i Sydvestfyn.

En skolelærer er blevet idømt ni måneders fængsel for et seksuelt overgreb mod en seksårig pige på en skole i Sydvestfyn. Overgrebet skete på skolen, hvor den dømte mand var ansat som lærer og den seksårige pige var elev.

Retten i Svendborg fandt den 35-årige mand skyldig i sagen og idømte ham fængsel på ni måneder. Ud over fængselsstraffen er manden blevet frakendt retten til at arbejde med børn og unge i de næste tre år. Dommen er endnu ikke endelig, da manden har fået 14 dages betænkningstid til at beslutte, om han vil anke sagen.

Skolen er for mange børn et af hverdagens faste holdepunkter, men i denne sag blev netop en skole gerningssted for et seksuelt overgreb mod en seksårig pige. Sager om overgreb mod børn vækker stor alvor, ikke mindst når de finder sted i rammer, hvor børn skal kunne føle sig trygge





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Skolelærer Overgreb Seksårig Pige Fængsel Retten I Svendborg

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