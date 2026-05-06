Skolekonflikt i Viborg: Forældre kæmper mod flytning af børn

En politisk beslutning om at ændre skoledistrikterne i Arnbjerg skaber stor uro blandt forældre, da mange børn risikerer at blive flyttet fra Møllehøjskolen til Søndre Skole på grund af overkapacitet.

I Viborg Kommune er der opstået en intens debat, efter at det lokale børne- og ungdomsudvalg har foreslået en markant ændring af skoledistrikterne i Arnbjerg -området.

Området er i øjeblikket delt, så børn på vestsiden hører til Søndre Skole, mens børn på østsiden hører til Møllehøjskolen i Bruunshåb. Grunden til det politiske initiativ er en voldsom befolkningsvækst i det nye boligområde, hvilket har ført til et massivt pres på Møllehøjskolen. Mens mange andre skoler i kommunen oplever faldende elevtal, er Møllehøjskolen en af de få, der kæmper med overkapacitet.

For at løse dette problem har politikerne set på forskellige scenarier, og det mest sandsynlige resultat nu er, at hele Arnbjerg-bydelen samles på Søndre Skole. Dette betyder, at børn, der allerede er blevet en del af fællesskabet på Møllehøjskolen, potentielt skal flyttes i skoleåret 2027/2028. Forældrene i området reagerer med stor bekymring og frustration over planerne. Anders Kristensen, som er aktiv i skolebestyrelsen på Møllehøjskolen, beskriver situationen som et forældremareridt.

Han påpeger, at det skaber en dyb utryghed for børnene, når de pludselig får besked på at forlade deres venner og det vante miljø for at starte forfra på en anden skole. Kristensen nævner specifikt sin egen søn, der netop skal starte i skole, men som risikerer at skulle flyttes allerede efter et år.

For mange forældre handler det ikke om kvaliteten af Søndre Skole, som mange har positive erfaringer med, men om de sociale bånd og det lokale fællesskab i Bruunshåb. De argumenterer for, at kommunen bør kigge på en udvidelse af den eksisterende skole i stedet for at tvinge børnene væk fra deres kammerater, hvilket de mener er grundlæggende forkert i forhold til børnenes trivsel. Fra det politiske hold fastholdes det dog, at flytningen er den eneste holdbare løsning på lang sigt.

Eva Pinnerup, formand for børne- og ungdomsudvalget fra Socialdemokratiet, anerkender, at beslutningen er svær og træls, men hun mener, at det er nødvendigt for at sikre en stabil skolegang for alle. Hun argumenterer for, at det ville være uansvarligt ikke at udnytte Søndre Skole, som for nylig er blevet gennemgribende renoveret og i øjeblikket ikke er fyldt op.

Ifølge Pinnerup er det ikke muligt at bygge nyt eller udvide Møllehøjskolen yderligere, da pavillonerne fra 2024 ikke længere er tilstrækkelige i forhold til de nyeste prognoser for 2025. Hun understreger, at det er vigtigt, at forældrene hjælper deres børn gennem denne overgang, så børnene ikke bliver gjort til ofre i en nødvendig administrativ proces, men i stedet forberedes på udfordringerne. Processen er endnu ikke afsluttet, og der er stadig mulighed for indsigelser gennem den demokratiske proces.

Det foreslåede scenarie er nu sendt i høring, og den endelige beslutning skal træffes af byrådet i efteråret. For at skabe dialog og give forældrene mulighed for at blive hørt, har kommunen inviteret til et møde den 26. maj, hvor forældre fra både Arnbjerg og Søndre Skole kan mødes. Målet med mødet er at afklare tvivlsspørgsmål og give indblik i de overvejelser, der ligger bag forslaget.

Selvom mange forældre fortsat er søvnløse over udsigten til at miste deres lokale skolemiljø, fastholder kommunen, at en samling af distriktet er den mest fremtidssikrede løsning, der kan give ro og forudsigelighed i mange år fremover for alle involverede parter





