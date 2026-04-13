Skjulte møder afgør regeringens fremtid: Uformelle forhandlinger i fokus

Bag lukkede døre og langt fra offentlighedens søgelys udspiller der sig afgørende spil under regeringsdannelser. B.T.s politiske analytiker afslører, hvordan uformelle møder spiller en central rolle.

Mens møderne kører på Marienborg, bliver afgørende aftaler lavet i det skjulte – langt fra offentligheden. Men hvorfor og hvordan afholdes de såkaldte uformelle møder ? Læs B.T.s politiske analytikers bud her.

Mens alles øjne er stift rettet mod Statsministeriet og Marienborg, hvor de officielle regeringsforhandlinger finder sted, foregår der også noget helt andet – langt væk fra offentlighedens søgelys. En uofficiel og skjult del af forhandlingerne kan nemlig vise sig at blive afgørende for, hvordan en regering kommer til at se ud. Det fortæller B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup, som har indgående kendskab til sidste regerings tilblivelse.

»Det er alt sammen meget officielt, selvom møderne er med lukkede døre,« fortæller Qvortrup. Her mødes politikerne mere uformelt, taler frit på kryds og tværs – og siger ting, der aldrig ville blive sagt i mødelokalerne i Statsministeriet. »Det handler i høj grad om tillidsopbygning. Politikere, der står langt fra hinanden politisk, skal finde en form for kemi,« forklarer analytikeren.

Ifølge Qvortrup spillede netop de uformelle møder en central rolle under regeringsdannelsen efter valget i 2019. Bødskov inviterede til tapas under sidste regeringsforhandlinger, fortæller analytikeren. Et af de mest markante eksempler var, da daværende uformelle møder fandt sted hjemme hos Morten Bødskov (S). »Det er egentlig ligegyldigt, hvad de spiser. Det afgørende er, at det foregår i private rammer, hvor man kan arbejde med kemien på en helt anden måde,« fortæller Qvortrup.

Selvom man ikke med sikkerhed kan sige, om det var tapasanretningens fortjeneste, endte daværende Venstre-formand, Jakob Ellemann-Jensen med at æde sit valgløfte om ikke at gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister. Ifølge Qvortrup inviterede Venstres nuværende formand, Troels Lund Poulsen, indenfor på sin gård på Midtsjælland. Selvom det lyder tilnærmelsesvist hyggeligt med dækspark på landet og tapasanretninger i Rødovre, så er det ikke kun tant og fjas, understreger analytikeren.

»En del af regeringsgrundlaget bliver til på den måde. Der er også papirer på bordet. Den største forskel er, at det er en meget snæver kreds, der kender til de uformelle møder.« Men ifølge Qvortrup er der ingen tvivl: De uformelle møder er en fast bestanddel af regeringsdannelsen, og de spiller en afgørende rolle. Det er her, at den reelle magtudøvelse finder sted, og hvor de afgørende beslutninger bliver taget – ofte i det skjulte. Det er ikke blot hyggelige sammenkomster, men strategiske forhandlinger, der kan afgøre en regerings skæbne.

Qvortrup påpeger, at disse møder ofte er præget af tillidsopbygning, hvor politikere fra forskellige fløje kan mødes på en mere uformel måde og finde en fælles fodslag. Dette kan være afgørende for at overvinde politiske skel og skabe et fundament for et samarbejde. Analytikeren fremhæver også, at de uformelle møder giver mulighed for at diskutere emner og forhandle aftaler, som ikke ville komme på tale i de officielle forhandlinger. Det er her, at kompromisser bliver forhandlet, og at den reelle magtbalance udformes.

De private rammer giver mulighed for en mere åben og ærlig dialog, hvor politikerne kan tale frit og udveksle idéer uden at bekymre sig om offentlighedens reaktioner. Disse møder er ofte præget af et fokus på kemi og personlige relationer, som kan være afgørende for at skabe et tillidsfuldt samarbejde.

Ifølge Qvortrup er de uformelle møder en nødvendig del af regeringsdannelsen, da de giver politikerne mulighed for at arbejde sammen på tværs af politiske skel og skabe et solidt grundlag for et regeringssamarbejde. Han understreger, at det er vigtigt at forstå disse møders rolle for at kunne forstå, hvordan politiske beslutninger bliver taget, og hvordan en regering dannes. Det er ikke kun de officielle møder, der er vigtige, men også de skjulte møder, der foregår i det private. De uformelle møder er altså ikke bare en hyggelig sideshow, men en central del af den politiske proces, der kan afgøre en regerings succes eller fiasko





