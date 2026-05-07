Skjulte interesser truer troværdigheden i dansk medicinsk forskning

En afsløring viser, at 90 procent af nyhedsartikler om medicinsk forskning mangler oplysninger om interessekonflikter, hvilket rejser alvorlige spørgsmål om gennemsigtighed.

En omfattende og bekymrende afsløring fra Videnskab .dk har kastet lys over en systematisk mangel på gennemsigtighed i formidlingen af medicinsk forskning. Det viser sig, at hele ni ud af ti nyhedsartikler, der omhandler medicinsk forskning, helt udelader oplysninger om potentielle interessekonflikter.

Dette fænomen skaber en situation, hvor den brede befolkning ikke får det fulde billede af, hvem der finansierer den viden, som danner grundlag for vores sundhedsforståelse. Anna Krogh, som er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og specialist i sundhedsjournalistik, påpeger, at denne manglende åbenhed er problematisk, da det svækker kvaliteten af den offentlige samtale om sygdom og behandling.

Når økonomiske interesser forbliver skjulte, risikerer man, at budskaberne i medierne bliver ensidige eller endda misvisende, hvilket i sidste ende kan påvirke patienters valg og tillid til sundhedsvæsenet. En interessekonflikt opstår, når finansielle, politiske eller personlige interesser potentielt kan kompromittere den professionelle uvildighed. Det kan handle om alt fra direkte forskningsstøtte og personlige honorarer for rådgivning til betaling af rejser og konferenceophold.

Andreas Lundh, lektor i evidensbaseret medicin ved Cochrane Danmark og Syddansk Universitet, understreger, at både forskere og medier har et fælles ansvar for at blive bedre til at deklarere disse bånd. Problemet er dog dybt forankret i systemet. Professor emeritus Heine Andersen fra Københavns Universitet forklarer, at støtte fra medicinalfirmaer og private fonde ofte er helt afgørende for, at forskere overhovedet kan gennemføre deres forsøg.

Dette skaber et paradoks, hvor den økonomiske afhængighed er nødvendig for videnskabens fremdrift, men samtidig udgør en risiko for forskningens integritet, hvis båndene ikke oplyses åbent. De konkrete eksempler på denne manglende gennemsigtighed er mange og alvorlige. På Københavns Universitets Institutfor Klinisk Medicin viste en undersøgelse, at under to procent af forskerne overholdt reglerne om at dele oplysninger om økonomiske bånd til industrien.

Selvom 199 lektorer og professorer ifølge Lægemiddelstyrelsen havde modtaget personlige honorarer, var det kun to af dem, der havde deklareret dette i universitetets eget system. Et ekstremt eksempel er professor Tina Vilsbøll, der i 2024 modtog over 900.000 kroner fra 11 forskellige virksomheder, uden at det fremgik tydeligt i alle sammenhænge. Lignende mønstre ses i medierne, hvor prominente læger har udtalt sig positivt om slankemidlet Wegovy uden at nævne deres økonomiske forbindelser til producenten Novo Nordisk.

Endda i Berlingske har hjerteforskere anbefalet specifikke blodtests, mens de modtog penge fra firmaer, der udvikler medicin mod netop de stoffer, de anbefalede at teste for. Udover den medicinske verden har problemet også ramt landbrugsforskningen, hvor en professor fra Københavns Universitet trak sig i protest fra et projekt om danske svin, fordi undersøgelsen var betalt af Landbrug og Fødevarer, uden at interessekonflikterne var deklareret. Dette førte i sidste ende til professorens fyring, hvilket blot understreger, hvor betændt emnet kan være.

Selvom Det danske kodeks for forskningsintegritet klart foreskriver, at forskere skal oplyse om deres interessekonflikter, er der en markant kløft mellem reglerne på papiret og den faktiske praksis i hverdagen. Der er et presserende behov for strammere håndhævelse af reglerne og en kulturændring, hvor gennemsigtighed ses som en forudsætning for videnskabelig troværdighed frem for en administrativ byrde. Kun gennem fuld åbenhed kan samfundet sikre, at medicinske anbefalinger er baseret på objektiv evidens og ikke på kommercielle interesser





