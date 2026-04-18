Skjern Håndbold i desperat jagt på sejr i DM-slutspillet: Mulighed for semifinale svinder ind

Skjern Håndbolds direktør, Carsten Thygesen, udtrykker bekymring over holdets chancer for at nå semifinalen i DM-slutspillet, efter to indledende nederlag. En sejr mod Fredericia HK er nu essentiel for at holde liv i drømmen om en femte kvartfinaleplads i træk.

Det nærmer sig sidste udkald for Skjern Håndbold , hvis drømmen om en femte kvart finaleplads i træk skal realiseres. Med to indledende nederlag i DM-slutspillet, til henholdsvis GOG og Aalborg Håndbold, befinder holdet sig pt. uden point i deres pulje. Lørdag aften står holdet over for en afgørende kamp ude mod Fredericia HK, og direktør Carsten Thygesen erkender alvoren i situationen.

Vi tror på det. Vi trænger til at få hul på bylden og vinde, udtaler Carsten Thygesen, hvis stemme bærer præg af både alvor og en spirende optimisme. Han understreger, at holdet har tidligere vist, at de besidder evnen til at besejre netop Fredericia HK. Begge opgør i grundspillet mod Fredericia HK endte med en sejr til de grønne fra Skjern, hvilket giver et vigtigt håb forud for lørdagens batalje. Vi kigger på, hvordan vi kan gentage det, som vi lykkedes med i grundspillet, forklarer direktøren, der nu fokuserer på at finde opskriften på endnu en sejr.

Selvom troen på sejr lever hos Skjern-direktøren, indrømmer han, at pulsen er begyndt at stige en smule. Jeg synes ikke, man kan sætte et bedre ord på det end spændt, lyder det fra Carsten Thygesen, der ikke lægger skjul på det mentale pres, der følger med en så vigtig kamp. Hvis Skjern Håndbold selv skal have indflydelse på, om holdet når DM-semifinalen, er en sejr lørdag aften en absolut nødvendighed. Ideelt set ønsker direktøren, at sejren kommer i hus uden alt for meget drama. Jeg kunne godt tænke mig, at det ikke blev alt for spændende i aften, lyder det fra Carsten Thygesen, der håber på en tilfredsstillende afslutning på kampen, der sikrer de nødvendige point og holder semifinale-drømmen i live for Skjern Håndbold.

Kampen mod Fredericia HK bliver derfor et afgørende skridt på vejen, hvor spillerne skal vise styrke og kampgejst for at vende den negative stime og fortsætte deres rejse i slutspillet. Den manglende sejr indtil nu har skabt en vis utålmodighed i klubben, og spillere og stab er derfor ekstra motiverede til at levere en toppræstation. Presset er stort, men erfaringen fra tidligere slutspil indikerer, at holdet kan præstere under pres. Det er denne erfaring, Carsten Thygesen håber, spillerne kan trække på.

Direktøren påpeger ligeledes vigtigheden af at have momentum på sin side. En sejr mod Fredericia HK vil ikke kun betyde to point i puljen, men også et vigtigt psykologisk boost for holdet. Det er afgørende at få vist, at Skjern Håndbold er et hold, der kan kæmpe med og vinde mod de bedste. Den nuværende placering i puljen understreger alvoren af situationen, og Carsten Thygesen er fuldt ud bevidst om, at vejen til semifinalen nu er betydeligt stejlere. Dog er han også en erfaren leder, der ved, at alt stadig er muligt i sportens verden. Derfor opfordrer han holdet til at fokusere på den enkelte kamp og levere deres absolut bedste indsats. Forhåbningen er, at den rette indstilling og taktiske disciplin vil være nøglen til succes.

Den kommende kamp er ikke kun en kamp om point, men også en kamp om at genfinde den form og det spil, der har kendetegnet Skjern Håndbold i tidligere succesfulde sæsoner. Der er brug for at vise den stolthed og det sammenhold, der har gjort holdet til en magtfaktor i dansk håndbold. Den kommende kamp mod Fredericia HK vil derfor blive fulgt med stor spænding af både fans og eksperter. Skjerns evne til at håndtere presset og levere en overbevisende præstation vil være afgørende for, om holdet kan holde liv i drømmen om en semifinaleplads.

Carsten Thygesens ord understreger vigtigheden af den mentale styrke i en sådan situation. Det er ikke kun de fysiske evner, der tæller, men også evnen til at bevare roen og troen på egne kræfter, når det gælder allermest. Med en historik af succes i slutspillet har Skjern Håndbold vist, at de besidder netop denne evne, og det er denne evne, der nu skal findes frem igen for at sikre, at sæsonen ikke slutter før tid.





