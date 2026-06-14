Skjern Håndbold finder erstatning for Morten Vium

Skjern Håndbold har fundet en erstatning for klubmanden Morten Vium. Det bliver det 20-årige talent Alfred Arnelin, som skal til EM med det svenske U20-landshold. Alfred er en talentfuld og spændende ung højrefløj, som Skjern Håndbold ser et stort potentiale i.

Skjern Håndbold har fundet en erstatning for klubmanden Morten Vium , som huserede i den grønne trøje i 17 sæsoner. Det bliver det 20-årige talent Alfred Arnelin , som er en del af det svenske U20-landshold, der skal til EM denne sommer.

Det skriver den vestjyske klub i en pressemeddelelse. - Alfred er en talentfuld og spændende ung højrefløj, som vi ser et stort potentiale i. Han har allerede vist lovende takt i Helsinborg og på ungdomslandsholdet, og vi tror på, at han kan fortsætte sin gode udvikling i den grønne trøje, siger sportschef Thomas Klitgaard. I april blev Lasse Lauritsen et hus fattigere, da stormen 'Dave' væltede væggene på hans nybyggede hus.

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Med 43,9 millimeter regn på landsplan er juni nemlig blevet den vådeste måned i år hidtil - og har allerede overhalet februar, der endte på 41,9 millimeter. Selvom juni på landsplan har været våd indtil nu, er der store regionale forskelle. Alle 13 midt- og vestjyske kommuner ligger eksempelvis over landsgennemsnittet.

Herunder kan du se, hvor der er faldet mest regn i de midt- og vestjyske kommuner indtil videre i juni: Kaj Munks Præstegård, som er en del af Ringkøbing Fjord Museer, blev forbigået til prisen som Årets Europæiske Museum. En udstilling i Kaj Munks Præstegård havde ellers vakt international opmærksomhed, og den var derfor nomineret til den fineste europæiske hæder.for 5 timer siden Tidligere Venstre-minister og mangeårigt medlem af Folketinget Torsten Schack Pedersen skal næppe være bange for at gå fra hus og hjem, selvom han nu har bebudet,Mangeårigt folketingsmedlem og tidligere minister for Venstre Torsten Schack Pedersen fra Venstre er færdig med dansk politik.

Midt- og Vestjylland begynder søndagen med enkelte byger, men i løbet af dagen kommer der lidt sol, og de fleste steder vil der være tørt





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Skjern Håndbold Morten Vium Alfred Arnelin EM Sverige

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