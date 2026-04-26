Skift til sommerdæk: Hvornår er det tid? Og Suzuki satser på tryghed med ny elbilkampagne

Få styr på hvornår du skal skifte til sommerdæk. Suzuki lancerer en ny kampagne for deres elbil, der fokuserer på tryghed og service for at tiltrække nye elbilskøbere.

Mange bilister begår en fejl, når det kommer til skift af dæk. Det er en udbredt misforståelse, at man blot skal skifte til sommerdæk , så snart kalenderen viser april.

Faktisk afhænger det optimale tidspunkt for dækskiftet af vejret og temperaturen. Generelt anbefales det at skifte til sommerdæk, når gennemsnitstemperaturen overstiger 7 grader Celsius. Dette skyldes, at sommerdæk er designet til at fungere optimalt ved varmere temperaturer, og de giver bedre greb og bremseevne under disse forhold. Ved lavere temperaturer bliver sommerdækkene hårde og mister deres fleksibilitet, hvilket kan forringe sikkerheden.

Det er derfor vigtigt at holde øje med vejrudsigten og skifte dæk, når temperaturen tillader det. Suzuki forsøger nu at adressere nogle af de bekymringer, der kan holde potentielle købere tilbage fra at investere i en elbil, med en ny kampagne. I stedet for at fokusere på tekniske detaljer og avancerede funktioner, lægger kampagnen vægt på tryghed og bekvemmelighed.

Dette er en strategisk beslutning, da Suzuki erkender, at mange potentielle elbilskøbere ikke er teknisk orienterede, men snarere søger en problemfri overgang fra traditionelle benzinbiler. Kampagnen gælder frem til udgangen af juni og er specifikt rettet mod dem, der stadig overvejer, om en elbil er det rigtige valg for dem. Et centralt element i kampagnen er en omfattende serviceaftale, der dækker op til 120.000 kilometer.

Denne aftale inkluderer arbejdsløn, væsker og almindelige servicekomponenter, hvilket giver ejerne ro i sindet i de første år af ejerskabet. Selvom sliddele som bremser og dæk ikke er inkluderet i serviceaftalen, tilbyder Suzuki samtidig en seks års garanti, der yderligere understreger deres engagement i kvalitet og pålidelighed. Denne kombination af serviceaftale og garanti er designet til at fjerne mange af de usikkerheder, der kan være forbundet med at skifte til en elbil.

Suzuki's nye elmodel, der starter ved 229.990 kroner i Club-versionen, tilbyder en række attraktive funktioner og specifikationer. Club-modellen leverer 144 hestekræfter, et 49 kWh batteri og en rækkevidde på over 340 kilometer. Udstyrslisten inkluderer en varmepumpe, adaptiv fartpilot og navigation. Active-versionen, der koster fra 247.000 kroner, har et større 61 kWh batteri, hvilket øger rækkevidden til op mod 426 kilometer.

Denne model byder også på øget komfort med varme i rat, sæder og forrude. Topmodellen, Adventure, prissættes fra 267.000 kroner og inkluderer luksuriøst udstyr som glastag, 360 graders kamera, elektrisk førersæde og et forbedret lydsystem. En af de mest bemærkelsesværdige funktioner ved Suzuki's elbil er muligheden for firehjulstræk i de højere udstyrsvarianter, hvilket er relativt sjældent i denne prisklasse. Firehjulstræk øger effekten til 184 hestekræfter og forbedrer fremkommeligheden under vanskelige vejrforhold.

Suzuki har også fokuseret på brugervenlighed ved at bevare fysiske knapper til centrale funktioner som ventilation og implementere stemmekommandoer til styring af forskellige systemer. Denne tilgang er rettet mod en bredere målgruppe, der ikke nødvendigvis er interesseret i avanceret teknologi, men som ønsker en enkel og intuitiv køreoplevelse





