Skattestyrelsen udbetaler milliarder: Sådan bør du bruge pengene

Skattestyrelsen har udbetalt 26,7 milliarder kroner i skattepenge til danskerne. Økonomer giver råd om, hvordan du bedst udnytter pengene – fra gældsafvikling til investering og pensionsopsparing.

Fredag har Skattestyrelsen udbetalt 26,7 milliarder kroner til danskere, der har betalt for meget i skat sidste år. Omkring tre ud af fire danskere modtager en tilbagebetaling, og beløbene varierer.

Økonomer advarer mod at bruge pengene på impulskøb og anbefaler i stedet at prioritere gældsafvikling, opsparing eller investering. Krigen i Mellemøsten og risikoen for stigende priser får mange til at holde på pengene og fokusere på økonomisk sikkerhed. Afdrage på dyr gæld, især lån med høj rente, kan give betydelige besparelser. For eksempel kan afdrag på et lån med 8 procent rente med 6600 kroner spare mere end 20.000 kroner over 30 år.

Hvis man ikke har dyr gæld, anbefales investering i aktier og investeringsfonde, men med en tidshorisont på mindst tre år for at minimere risikoen. Alternativt kan man overveje at indbetale pengene på sin pension, hvor skattevilkårene ofte er mere favorable. Det frarådes at lade pengene stå på en almindelig løn- eller opsparingskonto, da inflationen sandsynligvis vil udhule deres værdi.

En forbrugsfest er mulig, da Wolt og Magasin forventer øget salg, men økonomer opfordrer til at tænke langsigtet og bruge pengene klogt. At bruge pengene på en ferie kan virke tillokkende, men en investering i pensionen kan give større økonomisk gevinst på sigt, især for dem der er bagud med opsparingen. Det er vigtigt at huske, at penge mister værdi over tid på grund af inflation, og derfor er det afgørende at træffe fornuftige økonomiske beslutninger med de tilbagebetalte skattepenge.

At binde pengene i en opsparingskonto med højere rente kan mindske problemet, men inflationen vil sandsynligvis stadig være højere og dermed udhule værdien





