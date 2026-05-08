Skatteministeren møder kritik allerede på første arbejdsdag: 4.600 danskere modregnes under 1 krone i skatteregning

Skatteminister en i den kommende regering kan forvente at blive udsat for skarp kritik allerede på første arbejdsdag. Det viser sig, at 4.600 danskere i 2025 har fået fratrukket offentlig gæld på under 1 krone fra de penge, de skulle have tilbage fra Skat.

Dette system, der modregner små beløb, er blevet kraftigt kritiseret af flere politiske partier og interesseorganisationer. Peter Kofod, politisk ordfører for Dansk Folkeparti, kalder det et potentielt spild af ressourcer og understreger, at der bør være en bagatelgrænse. Det her tosseri bør stoppe, lyder det fra Kofod. Han er ikke den eneste, der er utilfreds.

Hans Kristian Skibby, skatteordfører for Danmarksdemokraterne, er rasende over, at Gældsstyrelsen ikke kan oplyse, hvor mange ressourcer der bruges på at indkræve under 1 krone fra 4.600 borgere. Det er dybt problematisk, at man ikke i administrationen ved, hvad det koster i bureaukrati at administrere, siger Skibby. Han understreger, at det er absurd, at offentlige ressourcer bruges på at pinde rundt i borgernes ballancer på under 1 krone. Sofie Therese Svendsen, skatteordfører for Det Konservative Folkeparti, er også kritisk.

Hun undrer sig over, at staten modregner gæld på få øre i folks løn, mens den samtidig laver ejendomsvurderinger med fejl på millioner af kroner. Det viser et system, der er blevet mere optaget af mekanisk regelhåndhævelse end af at behandle borgerne rimeligt, siger Svendsen. Hun tilføjer, at det bidrager til mistillid til skattesystemet. Lisbeth Thorfing, skatteordfører for Enhedslisten, kan forstå, at folk undrer sig over modregning af meget små beløb.

Hun vil dog først have svar på, om det giver mere administration - og derfor er dyrere - at lave en beløbsgrænse. Det kan det sagtens være, at en beløbsgrænse vil give anledning til mere administration, da det i sig selv vil være et sagsbehandlingsskridt at afgøre, at en opkrævning ligger under grænsen, siger Thorfing. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra den fungerede skatteminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), men det har ikke været muligt.

Det er ikke kun politikerne, der er kritiske. Direktøren for interesseorganisationen Skattebetalerne foreslår også, at der skal være en bagatelgrænse, når det kommer til modregning af offentlig gæld fra den overskydende skat. Så høj, at vi spiller systemet eller borgernes tid på nogle få ører eller kroner, siger han. Han understreger, at det er vigtigt at stoppe dette system, der spilder både tid og ressourcer.

Når borgere skal have penge tilbage fra Skat, fordi de har betalt for meget i skat, kan Gældsstyrelsen modregne personens offentlige gæld fra det beløb, der betales tilbage. Når folk skal modregnes en gæld i de penge, der skal betales tilbage fra Skat, bliver udbetalingen også forsinket med op til 14 dage i forhold til dem uden gæld. Dette system har været en kilde til frustration for mange borgere, der oplever unødvendige forsinkelser og bureaukrati.

Det er vigtigt, at den kommende skatteminister tager disse problemer alvorligt og finder en løsning, der både er retfærdig og effektiv. Det er ikke kun et spørgsmål om penge, men også om tillid til det offentlige system. Borgere bør ikke føle, at de bliver behandlet uretfærdigt eller at deres tid bliver spildt på småbeløb. Det er afgørende, at der skabes et system, der fungerer for alle parter og undgår unødvendige omkostninger og bureaukrati





