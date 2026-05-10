Skatteminister kan se frem til ny sag på sit bord efter fejlagtige ejendomsvurderinger i Halsnæs Kommune

Vurderingsstyrelsen inddrager mod bedrevidende forkerte oplysninger i ejendomsvurderinger i stort sommerhusområde i Halsnæs Kommune i Nordsjælland. Det er slemt, at styrelsen fortsætter med at gøre det selv om de for flere måneder siden blev gjort opmærksom på den graverende fejl. En sag om en pensioneret advokat, der ejer et sommerhus i Karsemose Nord med Tisvildehegn og Arresø til den anden side, er blevet beskattet efter bygningsreglementets generelle bebyggelsesprocent på 15 procent, selvom lokalplanen fastslår en specifik bebyggelsesprocent på 10 procent af sommerhusgrundenes areal eller maksimalt 200 kvadratmeter. En fejl, som også rammer naboen Per Leisby, som modtog en deklarationsmeddelelse fra styrelsen med en fejlagtig bebyggelsesprocent. Det er dybt beskæmmende, at styrelsen ikke indarbejder lokalplaner, som de har kendskab til, og at de fortsætter med at sende fejlagtige ejendomsvurderinger ud til sommerhusejere.

Det er slemt, at Vurderingsstyrelsen sender forkerte ejendomsvurderinger ud til sommerhusejere i Halsnæs Kommune i Nordsjælland, som betyder, at de beskattes på et for højt grundlag.

Styrelsen fortsætter med at gøre det selv om de for flere måneder siden blev gjort opmærksom på den graverende fejl. En sag om en pensioneret advokat, der ejer et sommerhus i Karsemose Nord med Tisvildehegn og Arresø til den anden side, er blevet beskattet efter bygningsreglementets generelle bebyggelsesprocent på 15 procent, selvom lokalplanen fastslår en specifik bebyggelsesprocent på 10 procent af sommerhusgrundenes areal eller maksimalt 200 kvadratmeter.

En fejl, som også rammer naboen Per Leisby, som modtog en deklarationsmeddelelse fra styrelsen med en fejlagtig bebyggelsesprocent. Det er dybt beskæmmende, at styrelsen ikke indarbejder lokalplaner, som de har kendskab til, og at de fortsætter med at sende fejlagtige ejendomsvurderinger ud til sommerhusejere





