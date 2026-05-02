Skattejagten er i gang: Findes du på listen over glemte penge?

Skattestyrelsen efterlyser ejerne af næsten 6.000 konti og depoter med i alt 55 millioner kroner. Manglende identifikation kan føre til, at pengene tilfalder staten. MobilePay introducerer samtidig en ny ændring.

MobilePay introducerer en markant ændring, der vil påvirke alle brugere ved næste transaktion. Samtidig står Skat testyrelsen over for en usædvanlig opgave: at finde ejerne af næsten 6.000 glemte konti og depoter, der indeholder en samlet sum af omkring 55 millioner kroner.

Denne efterlysning er iværksat på vegne af 13 danske pengeinstitutter, som mangler de nødvendige identifikationsoplysninger for at overholde lovgivningen. Det er et alvorligt spørgsmål, da manglende opdatering af oplysninger kan føre til, at pengene falder i statens hænder, hvilket ingen parter ønsker. Skattestyrelsen har derfor iværksat en offentlig efterlysning i Statstidende, og opfordrer alle, der genkender sig selv eller kender nogen på listen, til at kontakte deres respektive pengeinstitutter hurtigst muligt.

Baggrunden for denne omfattende efterlysning ligger i Skatteindberetningsloven, som forpligter Skattestyrelsen til at sikre korrekt identifikation af konti og depotejere. Pengeinstitutterne har i det seneste år forsøgt at kontakte de pågældende kunder, men uden held. For at motivere ejerne til at melde sig, har institutterne spærret adgangen til disse konti og depoter. Ulrick Junge, underdirektør i Skattestyrelsen, understreger det fælles ansvar, som både pengeinstitutter og kunder har for at sikre korrekte registreringer.

Han påpeger, at konsekvensen af manglende opdatering kan være tab af midlerne til staten, og appellerer derfor til offentlighedens hjælp. Efterlysningen er åben indtil den 28. april 2027, hvilket giver ejerne god tid til at rette op på situationen. Det drejer sig om 61 uidentificerede depoter med en samlet værdi af 643.500 kroner og hele 5.726 konti med et samlet indestående på 54,6 millioner kroner.

Størstedelen af disse konti indeholder beløb mellem 1.000 og 100.000 kroner, hvilket indikerer, at der ofte er tale om mindre summer, der er blevet glemt. Skatteindberetningsloven kræver, at pengeinstitutter årligt indberetter oplysninger om deres kunder og indeståender til Skattestyrelsen. Disse oplysninger er afgørende for at sikre korrekt skattebetaling i Danmark, og de bruges i borgernes årsopgørelser. Derudover deles disse oplysninger med skattemyndigheder i andre lande gennem internationale udvekslingsaftaler, hvilket bidrager til at bekæmpe skatteunddragelse på tværs af grænser.

Ulrick Junge forklarer, at der typisk er tale om glemte konti eller kunder, der er flyttet til udlandet uden at informere deres bank. Dog udelukker han ikke muligheden for, at der kan ligge mere alvorlige årsager bag, såsom sort økonomi eller hvidvask. Derfor er det afgørende for både bankerne og Skattestyrelsen at identificere de reelle ejere af pengene. Hvis ejerne ikke henvender sig inden fristen, vil de indestående beløb overgå til statskassen.

Denne situation understreger vigtigheden af at holde sine oplysninger opdateret hos sin bank og at være opmærksom på sine finansielle forpligtelser





