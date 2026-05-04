Skattebetalernes direktør kritiserer Københavns Kommunes klimavenlige ældremad

Martin Ågerup, direktør for Skattebetalerne, kritiserer Københavns Kommunes vejledning om begrænset kødforbrug på plejehjem. Han mener, at beboerne bør have mere frihed til at vælge, hvad de vil spise.

Københavns Kommune s forsøg på at implementere mere klimavenlige måltider på plejehjem møder kraftig kritik fra Skattebetalerne s direktør, Martin Ågerup . Kritikken udspringer af en vejledning fra kommunen, der anbefaler, at plejehjemsbeboere maksimalt bør få serveret 500 gram tilberedt kød om ugen, hvoraf kun 80 gram må være okse-, kalve- eller lammekød.

Ågerup mener, at denne begrænsning er uacceptabel og bør overlades til de enkelte plejehjem at beslutte, hvad der er bedst for deres beboere. Han argumenterer for, at ældre mennesker i den sidste del af deres liv bør have lov til at nyde den mad, de foretrækker, uden at blive begrænset af kommunale retningslinjer. Opslaget med kritikken har spredt sig viralt på sociale medier, med tusindvis af likes og kommentarer fra både Danmark og udlandet.

Ågerup påpeger, at mange ældre efterspørger oksekød, og at en central planlægning af maden fra Borgerrepræsentationen er uhensigtsmæssig. Han understreger, at plejehjemsophold typisk er af kortere varighed, og derfor bør fokus være på at sikre beboernes velvære og livskvalitet. Han bemærker også, at den gennemsnitlige dansker spiser betydeligt mere oksekød end den mængde, kommunen foreslår til plejehjemsbeboere.

Kommunen forsvarer sig med, at vejledningen ikke er en regel, men snarere vejledende pejlemærker i stil med de officielle kostråd, udarbejdet i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet. Formålet er at reducere kommunens klimaaftryk med 25 procent og sikre overholdelse af nationale kostanbefalinger. Der er ingen sanktioner for plejehjem, der ikke lever op til pejlemærkerne, og de har frihed til at reducere CO₂-udledningen på andre måder.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune forklarer, at pejlemærkerne er fleksible, og at plejehjemmene kan vælge at erstatte rødt kød med andre proteinkilder som bælgfrugter, eller reducere andre madvarer for at opnå klimamålene. De hævder, at plejehjemmene generelt er positive over for vejledningen, da den kan bidrage til en varieret, velsmagende og ernæringsrigtig kost.

Martin Ågerup fastholder dog sin kritik og argumenterer for, at kommunens mål om CO₂-reduktion skaber et pres på institutionerne for at leve op til de politisk fastsatte klimamål, hvilket gør vejledningen mere bindende, end kommunen giver udtryk for. Debatten rejser spørgsmål om balancen mellem klimamål og ældres livskvalitet, samt hvor meget kommunen bør styre maden på plejehjem





