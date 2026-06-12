Skatte- og vækstministeren tager møde med dagligvarebranchen for at afklare momsramte spørgsmål

Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt (M) har indkaldt til møde med dagligvarebranchen for at afklare ubesvarede spørgsmål til momsramte emner. Mødeets dagsorden er at drøfte, om danskerne kan slippe helt for at betale moms for varer i supermarkedet, der indeholder en hvis mængde frugt og grønt, og om det kun gælder frisk frugt og grønt, eller også frosne grøntsager, færdige salatblandinger, smoothies, yoghurt med frugtstykker og gulerodsboller.

Et møde mandag mellem dagligvarebranchen og skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt (M) kommer til at tage en anden drejning, end ministeren har meldt ud. På møde t mandag er der flere ubesvarede spørgsmål til skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt (M), der her ses ved ministeroverdragelsen.

Kan danskerne også slippe helt for at betale moms for varer i supermarkedet, der indeholder en hvis mængde frugt og grønt? Også Coop, der driver SuperBrugsen, Brugsen, Kvickly og 365discount, er inviteret med til mødet. Da var meldingen, at dagligvarebranchen er indkaldt til mødet for at drøfte, hvordan ministeriet og branchen sikrer, at lavere moms omsættes til lavere priser. Når vi sænker momsen på fødevarer, skal danskerne kunne mærke det ved kassebåndet.

Det håber jeg, at detailbranchen vil være med til at sikre – og jeg ser meget frem til at mødes med detailbranchen på mandag. Jeg hilser Salling Groups spørgsmål meget velkommen, og jeg drøfter meget gerne en afgrænsning af fødevarerne med dem og de andre i branchen. Det er naturligt, at branchen har spørgsmål til den konkrete udmøntning, og det tager jeg gerne en konstruktiv dialog om





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