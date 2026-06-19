Skarp kritik mod Samsøs SF-gruppeformand: Hun har blandet sig i personalesager og administrative forhold

Kommunalbestyrelsen på Samsø har foretaget en samlet kritik af gruppeformand Ulla Holm, som har forsøgt at deltage i fortrolige møder og blandet sig i personalesager. Borgmester Per Urban Olsen kalder det uhørt og advarer om politiske sanktioner, hvis adfærden fortsætter. En professor i forvaltningsret vurderer, at handlingerne er ekstreme og utilstedelige.

En samlet kommunalbestyrelse på Samsø har udtrykt skarp kritik af SF's gruppeformand Ulla Holm . Hun har tilsyneladende forsøgt at påvirke eller selv udøve den daglige administrative ledelse, og der er sket indgreb i konkrete personalesager samt interne arbejdsgange.

Et af flere eksempler er, at Ulla Holm som formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget forsøgte at deltage i et fagligt møde, hvor der skulle drøftes personfølsomme forhold vedrørende specifikke borgere. Hendes deltagelse blev afvist af ledelsen med henvisning til fortroligheden af de oplysninger, men hun nægtede at forlade mødet, og lederen måtte tilkalde forvaltningschefen, før hun blev bedt om at forlade lokalerne, så mødet kunne finde sted.

Borgmester Per Urban Olsen (K), der dannede en koalition efter kommunalvalget sammen med bl.a. SF, kalder hændelsen helt uhørt. Hun blander sig i ting, hun ikke skal, især personalesager. Det har påvirket personalet i Samsø Kommune enormt i de seneste måneder og på tværs af afdelinger.

Man skal ikke sætte spørgsmålstegn ved folks ansættelse; det hører simpelthen ikke hjemme. Hun har fået et klart advarselssignal. Det er et udtryk for dyb mistillid, og nu skal det standse, siger han. Hun er blevet kaldt til møde med borgmesteren og kommunaldirektøren, hvor hun har beklaget og undskyldt igen og igen, men så fortsætter hun alligevel.

Derfor blev sagen bragt for hele kommunalbestyrelsen. Det kunne ikke længere tolereres, forklarer Per Urban Olsen. Alle medlemmer af Samsøs kommunalbestyrelse, inklusive to af Ulla Holms partifæller, støtter op om kritikken. Hvis SF's gruppeformand ikke retter sig efter reglerne, vil byrådet overveje strengere politiske sanktioner, ifølge det juridiske notat.

Ifølge borgmesteren er der kun én mulighed: Hun må forandre sin adfærd. DR har kontaktet Ulla Holm for et interview, men hun henviser til en kort pressemeddelelse, hvor hun udtaler at hun tager kritikken dybt alvorligt. Jeg agter fremover at ændre min handlemåde, så en lignende eller gentagen overskridelse af mine kompetencer ikke sker igen, skriver hun.

Jeg vil gøre mit til at bidrage til et positivt og konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen fremover, et samarbejde med fokus på politik frem for personer. Sagen er meget usædvanlig, vurderer Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, som har læst kommunens juridiske notat. Det er en helt uacceptabel adfærd, og jeg er enig i notatet. Hun har slet ikke forstået sin rolle som kommunalbestyrelsesmedlem og udvalgsformand.

Der foregår mange forskellige ting i kommunerne, men dette hører til det mere ekstreme. Det er utilstedelige handlinger og en mangel på fornemmelse for, hvad man må som valgt repræsentant. Det kniber med reaktionsmulighederne. I princippet kunne der være problemer med tavshedspligt, hvor en bøde kunne komme i spil, men det er vanskeligt at føre en sådan sag.

Da Ulla Holm er folkevalgt, vil hun forblive en del af byrådet indtil mindst næste kommunalvalg, fordi et medlem skal have en fængselsstraf for at blive udvist mellem valg





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Samsø Kommune Ulla Holm SF Kommunalbestyrelse Personalesager

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