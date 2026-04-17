Skanlux-koncernen indgår historisk sponsorat med Viborg FF: Et partnerskab bygget på mere end tal

Fodboldklubben Viborg FF har sikret sig en af de største kommercielle aftaler i sin historie med Skanlux-koncernen som ny hovedpartner frem til sommeren 2029. Direktør Jakob Nautrup erkender, at investeringen ikke nødvendigvis er rentabel økonomisk, men fremhæver fællesskab og værdier som afgørende.

Fodbold klubben Viborg FF har netop annonceret en aftale, der kaldes en af de største kommercielle aftaler i klubbens historie. Fra sommeren 2029 vil Skanlux -koncernen pryde klubben som ny hovedpartner. Denne strategiske alliance markerer et betydeligt skridt for Viborg FF, der søger at styrke sin økonomiske base og synlighed gennem et langvarigt samarbejde. Jakob Nautrup, indehaver og direktør for Skanlux , har dog en pragmatisk tilgang til den massive investering.

Han indrømmer åbent, at det ikke er en garanti for økonomisk gevinst på kort sigt. "Jeg er ikke sikker på, at hvis vi regner det ud i et Excel-ark, hvor vi giver mange millioner ud, at vi kan se på vores salgstal, at vi får pengene ind igen. Hvis det udelukkende er det regnestykke, så er jeg ikke sikker på, at det kan svare sig. Det kan være, det kommer til det," udtaler Nautrup ærligt. Denne udmelding understreger, at Skanlux-koncernens engagement i Viborg FF er drevet af mere end blot et simpelt økonomisk kalkyle. Virksomheden ser et strategisk partnerskab, der rækker ud over de umiddelbare salgstal. Nautrup forklarer videre, at sponsoratet er blevet etableret på et fundament af fælles værdier og en følelse af samhørighed med klubben. "Det betyder noget for os, fordi vi passer ind i det fællesskab og de værdier, man har i VFF," siger han. Denne vægtning af immaterielle goder som fællesskab og værdier indikerer en langsigtet vision, hvor virksomhedens brand og image styrkes gennem associationen med en fodboldklub, der deler lignende principper. Skanlux-koncernens ene virksomhed, Villa Villa, er allerede synlig på den nuværende spillertrøjes ærme, hvilket indikerer en gradvis integration og opbygning af partnerskabet. Med den nye aftale bliver Skanlux-koncernen dog markant mere fremtrædende. "Det rangerer meget højt. Forud for det her er der gået 25 år i Skanlux-koncernen med hårdt slid og slæb," bemærker Nautrup, hvilket indikerer, at dette sponsorat er kulminationen på årtiers hårdt arbejde og strategisk forretningsudvikling. Planen er, at Skanlux's navn vil pryde brystet på den grønne hjemmetrøje fra sommeren 2026, mens Villa Villa vil være at finde på ærmet. På den hvide udebanetrøje vil rollerne være omvendt, hvilket sikrer en bred eksponering og en visuel identifikation mellem koncernen og holdet. Denne multifacetterede tilgang til trøjedesign afspejler en bevidst strategi om at maksimere synligheden og skabe en stærk forbindelse mellem Skanlux-koncernen og Viborg FF's fodboldoplevelse for fansene. Aftalen repræsenterer et skifte i, hvordan kommercielle partnerskaber kan struktureres inden for sportens verden. Mens økonomisk afkast traditionelt har været den primære drivkraft, viser Skanlux-koncernens tilgang, at en dybere resonans med klubbens kultur og værdier kan være lige så, hvis ikke mere, afgørende for et succesfuldt og varigt samarbejde. For Viborg FF betyder aftalen en markant styrkelse af klubbens kommercielle fundament, der potentielt kan åbne døre for yderligere udvikling og ambitioner på og uden for banen. Denne historiske aftale understreger potentialet i synergier mellem erhvervslivet og sporten, når de bygger på gensidig respekt, fælles værdier og en delt vision for fremtiden. Partnerskabet med Skanlux-koncernen er ikke kun en investering i Viborg FF, men også en investering i fællesskabet og de værdier, der definerer klubben og dens tilhængere





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »