Den nye firkløverregerings plan om at halve momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt frigør debat om prisstabilitet og detailhandelens respons. Regering, supermarkeder, forskelle og kritik er dækket i rapporten.

Stigende fødevarepriser og momsen på madvarer har været genstand for heftig debat i dansk politik i mange år. Nu mener den nye firkløverregering, at der er anledning til radikale forandringer.

Regeringen vil sætte et markant skridt i retning af lavere udgifter til primærforsyning ved at sænke momsatsen på alle fødevarer til halvdelen og fjerne moms helt på frugt og grønt. På overfladen virker dette som en sund prisstabilisering, men det er vigtigt at forstå, at en momssænkning automatisk ikke betyder, at priserne i butikkerne falder. Supermarkeder har stadig her makt til at vælge, om de pålæger den fulde momsbesparelse til forbrugerne eller blot justerer deres marginer.

Derfor er der i praksis mange usikkerheder omkring, hvor meget konsumenterne i det lange løb vil opleve som lavere prisniveau i dagligvarer. I den bredere kontekst af den danske fødevarekæde er nogle af de største aktører allerede begyndt at stille sig frem. Hos Rema 1000 har kommunikationschefen Jonas Schrøder tydeligt bekræftet, at kæden vil give deres kunder et væsentligt prisfald, svarende til den nye momsordning.

Han beskrev, hvordan momsen fra den danske stat på fødevarer vil blive reflekteret i blotningen af produktpriser og antydede, at sænkningen kan vinde et lille punkt over konkurrencen med grænsekioskerne i Tyskland og Sverige. Derudover har pressechefen Jacob Krogsgaard understreget, at den nuværende momsstruktur er unik i Europa og at de handicappede varierende rum kan føre til både højere og lavere priser dog, begindre.

Coop har også taken på idéen om at følge de nye regler og tydeliggør, at de vil fokusere på at efterligne momsændringer i prissætningen, hvis fødevarer falder i deres plan. På trods af de store løfter er der stadig mange uklarheder om den eksakte definition af frugt og grønt, og hvilke varer der samlet set vil omfattes af den momsfri kategori.

Kritikere har også bemærket, at implementeringen kan være en lang proces, og at den efterfølgende øgede administration kan skabe byråkratisk byrde - noget der både kan påvirke virksomheder og forbrugere negativt. I dag har regeringen præsenteret et grundlag, hvor ændringerne i momsen satser at træde i kraft så hurtigt som muligt. Det er dog nødvendigt at understrege, at det stadig ikke er helt klart, hvordan den nye momsordning skal koordineres med den danske regering og lokale afgifter.

Kritikere har fokusere på de administrative måder hvorpå den differentierede moms kan skabe ineffektivitet i økonomien, samt gøre det sværere for både virksomheder og stat at holde styr på de korrekte momsregler. Affektiv den nye momsordning er set i frugt og grønt og låger ætne dem så mange fulde support i tur, ved at de udbyg get 1000 mibs tjek. Ind områder og prispå rett til makrosimulater eller andet ind går med indbyggere som har den derefter betyder 1:.

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