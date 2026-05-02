Professor Leif Skibsted forklarer, hvorfor det er en god idé at overføre åbnede konserves til en anden beholder for at bevare kvaliteten og undgå bakterievækst. Læs om de kemiske og sundhedsmæssige overvejelser bag rådgivningen.

Skal man hælde makrellen over i en ny bøtte efter åbning af dåsen, eller er det blot en myte? Professor Leif Skibsted, der er ekspert i fødevarekemi, tager stilling til spørgsmålet.

Ifølge ham er der en god grund til at overføre indholdet fra dåsen til en anden beholder, når den først er åbnet. Konserves, der tidligere blev betegnet som hermetik, gennemgår en autoklaveringsproces, hvor temperaturen bringes op på 121°C i 20 minutter for at sikre en lang holdbarhed. Tidligere var helkonserves næsten altid pakket i metaldåser, men i dag er dåserne ofte erstattet af kartoner fra producenter som den svenske koncern Tetra Pak.

Dette skift skyldes blandt andet ønske om mere bæredygtige emballageløsninger og lettere håndtering for forbrugerne. Men uanset emballagetype er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan man opbevarer åbnede konserves for at bevare kvaliteten og undgå risiko for bakterievækst. Skibsted forklarer, at når dåsen er åbnet, kan metallet i dåsen begynde at reagere med indholdet, hvilket kan påvirke smagen og kvaliteten.

Derudover kan dåsen også være mere udsat for bakterier, når den er åbnet, selvom den oprindelige autoklavering har dræbt de fleste mikroorganismer. Derfor anbefaler han at overføre indholdet til en glas- eller plastbeholder, der kan lukkes tæt, og opbevares i køleskabet. Dette gælder især for produkter som flåede tomater, makrel og andre fødevarer, der har en høj vandindhold og dermed er mere modtagelige for bakterievækst.

En anden vigtig faktor er, at dåser ofte indeholder en beskyttende belægning på indersiden, som kan blive beskadiget ved åbning. Dette kan føre til, at metalioner frigives i maden, hvilket ikke kun påvirker smagen, men også kan være sundhedsmæssigt problematisk ved langvarig eksponering. Derfor er det en god idé at overføre indholdet til en anden beholder, selvom det måske kan virke som en ekstra besvær.

Forbrugerne bør også være opmærksomme på, at åbnede konserves ikke bør opbevares i mere end et par dage, selv i køleskabet. Hvis der er tegn på mug eller en ubehagelig lugt, bør produktet smides ud, da det kan være et tegn på, at bakterier har fået fodfæste. Samlet set er det en god praksis at overføre åbnede konserves til en anden beholder for at bevare kvaliteten og sikre fødevarehygiejnen.

Dette gælder både for metaldåser og kartoner, da begge typer emballage kan være udsat for bakterievækst og kemiske reaktioner efter åbning. Ved at følge disse råd kan forbrugerne nyde deres konserves længere og undgå unødvendige risici for deres sundhed





