Skæbnesvangert møde på fødegang: To efterskoleelever fra Holstebro opdager, at de blev født samme tid

To fra Holstebro, der mødte hinanden på efterskolen i 1998, opdagede senere, at deres fødsler var krydsende på den samme fødegang allerede i 1982. Paret, der nu fejrer kobberbryllup, fortæller om den utrolige sammenfald.

Da Janni Sørup Naursgaard i sommeren 1998 begyndte sit andet år på Hald Ege Efterskole , skulle hun være med til at tage imod de nye elever.

Hun havde også sin mor med første skoledag, som pludselig genkendte en anden mor. De to kvinder syntes, det var sjovt, at deres børn skulle gå på efterskole sammen. Begge familier boede i Holstebro, og derfor kørte Janni Sørup Naursgaard og Dan Sørup Olesen ofte til og fra efterskolen sammen. Og jeg blev meget hurtigt interesseret i den stille og generte guitarist, fortæller hun om Dan Sørup Olesen.

De to 16-årige efterskoleelever blev kærester, og der fandt de ud af, hvor meget de havde til fælles. I deres fritid havde de både gået til spejder og svømning samtidig, og de havde også gået på samme fritidshjem. Men deres første møde kunne faktisk have været helt tilbage på fødegangen. Det var historien om en familie fra Skiveegnen, der fik Janni Sørup Naursgaards mor til at dele sin vilde familiehistorie i kommentarfeltet.

For 27. februar 1982 fødte hun sin datter på Holstebro Sygehus, og tre timer senere blev hendes kommende svigersøn født på selvsamme fødegang. Jeg tror, jeg har tænkt, at det måtte være skæbnebestemt på en eller anden mærkelig måde, forklarer Janni Sørup Naursgaard om dengang, tilfældet gik op for de to efterskoleelever. Vi kunne ikke undvære hinanden, fortæller Janni Sørup Naursgaard.

Og på deres fødselsdag 27. februar 2013, en uge efter fødslen af deres anden søn, friede Dan Sørup Olesen til hende. Knap to måneder senere blev de viet på rådhuset i Holstebro. Sidste år kunne de fejre deres kobberbryllup, og den generte guitarist beriger stadig Janni Sørup Naursgaards liv med musik. Og hvert år skiftes Janni Sørup Naursgaard og Dan Sørup Olesen til at stå først op og hygge om den anden, når kalenderen skriver 27. februar.

Dennis blev overrasket, da angesten og nervøsiteten udeblev - det var der en helt særlig grund til





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Skæbne Efterskole Holstebro Fødsler Kobberbryllup

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