Sjældne engelske mønter fra 1009 fundet i Danmark – brugt som vikingsmykker

To sjældne mønter fra Æthelred 2.s tid, præget med kristne motiver for at afholde vikinger, er fundet i Danmark. Mønterne blev i stedet brugt som smykker af vikingerne, hvilket giver et tragikomisk indblik i middelalderens historie.

I år 1009 forsøgte den engelske konge Æthelred 2. at indkalde kirkens beskyttende kræfter ved at præge mønter med kristne motiver som et forsøg på at afholde de gentagne vikingetogter.

Mønterne, der blev kendt som 'Guds lam'-mønterne, havde et lam gennemboret af et kors på den ene side og de græske bogstaver alfa og omega på den anden, symboliserende Kristi offer og Guds evighed. Imidlertid havde mønterne ikke den ønskede effekt. I stedet blev de brugt som smykker eller amuletter af vikingerne, hvilket er et tragikomisk kapitel i historien.

To af disse sjældne mønter er nu fundet i Danmark – den ene nær Løgumkloster og den anden ved Kåstrup tæt på Skive. Begge fund blev foretaget af privatpersoner med metaldetektorer, og de er nu en del af Nationalmuseets samling. Ifølge museumsinspektør Gitte Tarnow Ingvardson fra Nationalmuseet er fundene usædvanlige, da der kun er fundet knap 30 af disse mønter på verdensplan.

Fire til fem af dem er fundet i England, mens resten er spredt ud over de skandinaviske og baltiske lande. Hun fortæller, at mønterne er et paradoks, da de blev skabt for at beskytte mod vikingerne, men i stedet blev de bårne af dem som værdsatte smykker. Det danske møntvæsen blev senere inspireret af det engelske system, da vikingerne opdagede, at mønter var mere praktiske end at klippe sølv i stykker.

Mønterne blev sidste år erklæret danefæ, hvilket betyder, at de har en betydelig kulturhistorisk værdi og derfor skal afleveres til staten. Ifølge Nationalmuseet var udmøntningen af mønterne formentlig begrænset og kortvarig, og der spekuleres i, om de blev opgivet, fordi de ikke havde den ønskede virkning. Dette fund giver et unikt indblik i den tidlige middelalder og de komplekse relationer mellem England og de skandinaviske lande





