Sjældent møde mellem USA's og Cubas militærchefer

Den amerikanske general Francis Donovan mødtes med cubanske militærledere for første gang i nyere tid, midt i stigende spændinger mellem landene.

For første gang i nyere tid har den øverstbefalende for det amerikanske militærs styrker i Latinamerika og Caribien, general Francis Donovan , holdt et sjældent møde med højtstående cubanske militærfolk.

Mødet fandt sted fredag og blev annonceret af det amerikanske militærs sydlige kommando, Southcom, på det sociale medie X. Under mødet drøftede Donovan korte spørgsmål om operativ sikkerhed med den cubanske delegation, som blandt andet omfattede den cubanske general Roberto Legrá Sotolongo. Dette møde er bemærkelsesværdigt, da det er første gang i årevis, at en så højtstående amerikansk militærfigur besøger Cuba for at mødes med cubanske militærledere.

Mødet finder sted på et tidspunkt, hvor bekymringen i Cuba vokser for et muligt amerikansk militærangreb. Cuba har været en modstander af USA i årtier siden Fidel Castros revolution i 1959. Den seneste tid har USA med præsident Donald Trump i spidsen øget presset på det kommunistisk ledede Cuba.

Trump har udtrykt et ønske om et regimeskifte, og den 20. maj rejste USA formelt tiltale mod den tidligere præsident Raul Castro for fire tilfælde af drab i forbindelse med nedskydningen af civile fly opereret af eksilcubanere i Miami i 1996. Tiltalen var det seneste eksempel på, hvordan Trump-administrationen øger presset på den caribiske østat. USA har indtaget en mere offensiv rolle i Latinamerika med Trump i Det Hvide Hus.

I begyndelsen af januar slog amerikanske specialstyrker til mod Venezuelas hovedstad, Caracas, og pågreb den daværende præsident, Nicolás Maduro. Han blev fløjet til New York for at blive retsforfulgt for narkotikasmugling. Maduro, som har tætte bånd til Cubas regering, nægter sig skyldig. USA's udenrigsminister, Marco Rubio, som er søn af cubanske immigranter, har skabt bekymring i Cuba på grund af udtalelser om, at Cuba udgør en national sikkerhedsrisiko for USA.

Dette møde kan ses som et forsøg på at nedtone spændingerne, men det er uvist, om det vil have nogen varig effekt på forholdet mellem de to lande. Det cubanske regime har længe været en torn i øjet på USA, og de seneste handlinger fra Trump-administrationen har kun forstærket denne modsætning.

Mødet mellem Donovan og de cubanske generaler kan tolkes som en sjælden diplomatisk gestus, men mange analytikere mener, at det mere handler om at undgå utilsigtede konfrontationer end egentlig forsoning. Cuba på sin side har været forsigtig med offentligt at kommentere mødet, men interne kilder antyder, at de cubanske myndigheder ser det som en mulighed for at signalere, at de er åbne for dialog, selvom de fortsat er på vagt over for amerikanske intentioner.

Med den stigende spænding i regionen, især efter aktionen i Venezuela, er der blevet spekuleret i, om USA planlægger lignende operationer mod Cuba. Selvom mødet kan have til formål at afklare misforståelser og forhindre militære hændelser, er det usandsynligt, at det vil ændre den grundlæggende fjendtlighed mellem de to lande. Cubas befolkning, som allerede lider under økonomiske sanktioner og mangel på basale fornødenheder, følger udviklingen med bekymring.

Mange frygter, at USA's aggressive retorik og handlinger kan føre til en eskalering, der truer både Cubas stabilitet og den regionale sikkerhed. Dette er dog ikke første gang, at der har været kontakt på højt niveau mellem de to landes militær. I 2015, under Obama-administrationen, blev der genoptaget diplomatiske forbindelser, men efter Trump tiltrådte, blev tonen skærpet. General Donovans besøg kan være et tegn på, at USA ønsker at opretholde en form for kommunikation for at undgå utilsigtede konflikter.

Samtidig sender det et signal til omverdenen om, at USA er villig til dialog, selv med sine modstandere, når det gælder sikkerhedsspørgsmål. Det er dog tvivlsomt, om dette møde vil føre til nogen større ændringer i det anspændte forhold mellem USA og Cuba. Alt i alt markerer mødet en sjælden begivenhed i de cubansk-amerikanske relationer, men det står i kontrast til de øvrige tiltag fra Trump-administrationen, der har været præget af pres og konfrontation.

Det bliver interessant at se, om dette vil føre til yderligere dialog eller blot er en isoleret hændelse. For cubanerne, der længe har levet under en hård amerikansk embargo, er håbet om forandring stadig svagt, men enhver form for kommunikation kan være et skridt i den rigtige retning, selvom vejen til forsoning er lang





