Sir David Attenborough: En legende i naturformidling fylder 100 år

Sir David Attenborough, den britiske zoolog og naturformidler, fylder 100 år og fortsætter med at inspirere verden med sine dokumentarer. BBC lancerer nye serier med ham, herunder 'Hemmelige haver' og en dokumentar om 'Livet på Jorden'. Attenboroughs enkle og passionerede måde at formidle naturen på har gjort ham til en uovertruffen legende inden for feltet.

I mere end syv årtier har sir David Attenborough s dybe, afdæmpede fortællerstemme været lydsporet til nogle af verdens mest anerkendte naturdokumentarer. Gennem utallige BBC -serier som 'Livet på Jorden' og 'Den Blå Planet' har han holdt sit publikum tryllebundet, mens han nøgternt har beskrevet dyre- og plantearters kamp om overlevelse i vores barske, men også særdeles smukke natur.

Med sin karakteristiske stemme og passion for naturen har han formået at gøre det store i det små og få os til at falde i svime over selv de mindste væsner. I dag runder han de 100 år, og BBC lancerer flere nye serier med ham, herunder 'Hemmelige haver', hvor han besøger en række britiske haver, og en dokumentar, der går bag kulisserne på 'Livet på Jorden' fra 1979, der blev hans store gennembrud.

Naturformidlerne Sebastian Klein og Johan Olsen husker bedst 1980’ernes Attenborough som den gråhårede mand, der i 'Den Levende Planet' løb rundt i verdens ødemarker med stor passion og faste britiske fraser som 'I’m standing here' og 'this is indeed a remarkable animal'. - Han er første, anden og tredjepladsen over naturformidlere i denne verden. Der er ikke nogen over. Der er ikke nogen ved siden af, fortæller forfatter og tv-vært Sebastian Klein.

- Det kan simpelthen ikke overvurderes, hvor stor han har været inden for formidlingen, siger han. Sebastian Klein er tv-vært og naturformidler, der blandt andet er kendt for børneprogrammer om dyr og natur på DR. Johan Olsen er biolog, forsker på KU, musiker og har været på P1-programmet 'Vildt Naturligt' sammen med biolog Vicky Knudsen.

For Sebastian Klein og Johan Olsen er David Attenborough en ener, der omfavner sin begejstring for naturen og de dyr, der lever i den, på en måde, vi sjældent har set før. Hans særlige styrke ligger i den enkle måde at beskrive naturen på – præcis som den er, forklarer Klein. - Han prøver ikke at gøre den ekstra farlig, han lægger ikke ekstra lag på, han går ikke ind og forstyrrer dyrene. Han kan vise et dyr.

Her er dyret. Det gør sådan her. Og hvorfor gør det det? Så kigger vi på det – og derfor er vi blevet klogere.

Hvor mange naturdokumentarer ofte jagter det sensationelle og ekstreme, insisterer Attenborough på, at naturens store fortælling også kan findes i de mindste detaljer, forklarer Johan Olsen. - David Attenborough kan falde i svime over en bille og få os til at falde i svime over den bille. Han formår at formidle det store i det små. Sir David Attenborough blev slået til ridder i 1985 af dronning Elizabeth II og har derfor titlen sir.

I 2022 fik han en anden og højere orden (Knight Grand Cross of the Order of St Michael and St George) af prins Charles. Ved at tage et skridt tilbage og lade naturen komme til sin ret, har Attenborough været med til at give os et forhold til naturen, mener Sebastian Klein.

- Rigtig mange mennesker har ikke haft et forhold til naturen – i hvert fald ikke til den natur, han har vist os, som kun findes ganske få steder i verden. - Se noget, du ikke kender. Lær det at kende, bliv begejstret og få lyst til at beskytte det. Vi beskytter kun det, vi kender og elsker, men vi skal lære at elske det.

Hvis vi ikke ved, hvad det er, så gider vi ikke bevare det. Johan Olsen fortæller også, at Attenborough har inspireret mange til at gå forskervejen, ham selv inklusive. - Han har en hel masse forskere på samvittigheden, som har kigget på ham og været inspireret til at forske og gå ud og udforske naturen. Det synes jeg er smukt, siger han.

- Det er for at inspirere unge mennesker, at jeg har skrevet mange børnebøger om naturvidenskab, fordi jeg gerne vil have dem til at blive nysgerrige. Og Attenboroughs betydning stopper ikke ved tv-skærmen.

Et forskningsskib i Antarktis bærer hans navn, det samme gør en bygning på Cambridge University, og ikke færre end 50 forskellige arter er opkaldt efter ham - den seneste er det britiske forskningsskib RRS Sir David Attenborough, der blev opkaldt efter ham i maj 2016, efter en offentlig navnekonkurrence. Skibet blev officielt navngivet ved en ceremoni i 2019





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Attenborough Naturdokumentarer BBC Naturformidling 100 Års Fødselsdag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coop sætter gang i prisnedsættelser: Faste lave priser på udvalgte varerCoop har indledt en ny runde konkurrence på det danske dagligvaremarked ved at sænke priserne på omkring 100 varer i deres discountkæde 365discount. Prisfaldet er i nogle tilfælde op til 47 procent, og det er en permanent ændring. Baggrunden er de seneste års prisstigninger på fødevarer, der har sat husholdningsbudgetterne under pres. Eksperter vurderer, at konkurrencen kan blive hård for branchen.

Read more »

Giver vildt løfte: Disse 100 varer er billigere det næste halve årCoop lokker med markante prisfald, men holder de ved? Det har B.T. spurgt kæden om.

Read more »

Dagens nyheder: Naturstøtte og internationale spændingerA.P. Møller Fonden donerer 100 millioner kroner til friluftsliv, mens USA og Vatikanet oplever en diplomatisk tillidskrise. Samtidig markeres Bornholms befrielse, og russiske droner er styrtet ned i Letland.

Read more »

David Attenborough fylder 100: Tre nye programmer om haver, planter og dyrSir David Attenborough, den verdensberømte britiske tv-mand, naturhistoriker og tv-ekspert, fylder 100 år. I anledning af sin runde fødselsdag offentliggør BBC tre helt nye programmer med ham, hvor han afslører hemmeligheder i haver, planter og dyr.

Read more »