Simon Faber overrasket over at blive valgt som nyt medlem af Folketingets Sydslesvigudvalg af Dansk Folkeparti

Simon Faber, tidligere overborgmester i Flensburg, er blevet valgt som nyt medlem af Folketingets Sydslesvigudvalg af Dansk Folkeparti, selvom han ikke er medlem af partiet. Peter Kofod, politisk ordfører for Dansk Folkeparti, udtaler, at de har fundet den største og bedste profil til det vigtige arbejde i Sydslesvigudvalget.

Simon Faber , tidligere overborgmester i Flensburg, overrasket over at blive valgt som nyt medlem af Folketingets Sydslesvigudvalg af Dansk Folkeparti , selvom han ikke er medlem af partiet.

Peter Kofod, politisk ordfører for Dansk Folkeparti, udtaler, at de har fundet den største og bedste profil til det vigtige arbejde i Sydslesvigudvalget. Simon Faber har erfaring fra grænselandet og har arbejdet syv år på Christiansborg som konsulent for Sydslesvigsk Forening, men overrasket over valget, men ser det som en fordel at starte med at forstå mange af de ting, der tales om





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