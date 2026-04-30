Simon Ebbesen Hanghøj bliver ny CEO i Teknologiens Mediehus

Simon Ebbesen Hanghøj er udnævnt til administrerende direktør for Teknologiens Mediehus A/S, der udgiver Ingeniøren, Version2 og Radar. Han har været konstitueret direktør siden januar og kommer fra stillingen som CFO.

Simon Ebbesen Hanghøj er udnævnt til ny administrerende direktør for Teknologiens Mediehus A/S, selskabet bag førende danske medier som Ingeniøren , Version2 og Radar . Udnævnelse n markerer en naturlig progression for Hanghøj, der siden januar måned har fungeret som konstitueret direktør efter Christina Blaagaards afgang til JFM i december sidste år.

Hanghøjs baggrund i virksomheden er solid, idet han tidligere har beklædt stillingen som CFO, hvilket giver ham et dybtgående kendskab til mediehuset og dets økonomiske dynamikker. Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med valget af Simon Ebbesen Hanghøj og fremhæver hans evner og engagement som afgørende for virksomhedens fremtidige succes. Udnævnelsen kommer efter en grundig rekrutteringsproces, hvor bestyrelsen har vurderet en bred vifte af kandidater. Hanghøjs interne kendskab og dokumenterede resultater blev dog afgørende for beslutningen.

Han bringer en kombination af finansiel ekspertise og strategisk vision til stillingen, hvilket er essentielt i en tid med hurtige forandringer i mediebranchen. Teknologiens Mediehus A/S står over for en række spændende udfordringer og muligheder i de kommende år. Digitaliseringen fortsætter med at omforme medielandskabet, og konkurrencen om læsernes opmærksomhed er intens. Hanghøj vil stå i spidsen for at navigere mediehuset gennem disse forandringer og sikre, at Ingeniøren, Version2 og Radar fortsat leverer relevant og kvalitetsorienteret journalistik til deres læsere.

En central del af strategien vil være at styrke de digitale platforme og udvikle nye forretningsmodeller, der kan sikre en bæredygtig fremtid for mediehuset. Dette inkluderer investeringer i datadrevet analyse, personalisering af indhold og udvikling af nye abonnementsløsninger. Hanghøj understreger vigtigheden af at bevare den journalistiske integritet og uafhængighed, samtidig med at man er åben for innovation og nye teknologier. Han ser et stort potentiale i at udnytte teknologi til at forbedre læseoplevelsen og skabe et stærkere engagement med læserne.

Derudover vil han fokusere på at styrke samarbejdet med IDA (Ingeniørforeningen i Danmark), som er en vigtig partner for Teknologiens Mediehus.

Medlemmer af IDA har desuden gratis adgang til PLUS-indhold som en del af deres medlemskab, og kan aktivere denne adgang via MitIDA.

Denne udnævnelse signalerer en fortsat satsning på kvalitetsjournalistik og digital innovation i Teknologiens Mediehus A/S





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

